El delegado de Salud de Málaga pide "responsabilidad" porque “el virus sigue en la calle”

“El estado de alarma ha decaído, pero el virus sigue en la calle”. Es la advertencia del delegado de Salud en Málaga ante las aglomeraciones del pasado fin de semana tras el levantamiento del toque de queda. Carlos Bautista ha criticado este lunes al Gobierno central por haber “declinado el nivel de alerta” y ha advertido que ahora la responsabilidad está “en manos de todos”.

Ha avanzado además que la Junta de Andalucía, en función de la situación epidemiológica de cada municipio, irá “abriendo el grifo”. Por ello ha hecho un encarecido llamamiento a ser responsables en el cumplimiento de las medidas para contener la pandemia.

Bautista –que llegó a dar “gracias a Dios” porque lloviera, lo que hizo que no se congregara más gente en el centro– ha alertado:“Todavía no hay suficiente gente inmunizada y la Unión Europea ha anulado el contrato para la vacuna de AstraZeneca. Debemos ser responsables. No podemos permitirnos ninguna veleidad. Es un esfuerzo que va en beneficio de todos”.

Ha recordado que ese esfuerzo no sólo hay que hacerlo para no infectarse con el virus, sino también para no contagiar a los demás e incluso por el bien de la economía. “Luchamos contra un enemigo invisible y es muy difícil. Por eso todos tenemos que ser muy prudentes”, concluyó.

Bautista hizo estas declaraciones durante la inauguración en la calle Larios de una exposición que conmemora los 65 años del Hospital Regional y los 40 del Materno Infantil. La muestra podrá verse hasta el 16 de mayo.