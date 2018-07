La demanda de clientes para comprar viviendas nuevas se duplica

La demanda de clientes que solo se plantean adquirir viviendas nuevas se ha duplicado en el último año, pasando del 7 al 15%, un dato que anima más a los promotores a iniciar nuevos proyectos inmobiliarios tras años de abandono por la crisis del ladrillo. Así se refleja en el estudio Perfil del comprador de obra nueva elaborado por el portal Fotocasa que ayer fue presentado en Marbella a escala nacional.

Ese informe destaca que el 25% de los compradores de vivienda en Andalucía adquirieron en el último año inmuebles de nueva construcción y ofrece una serie de datos sobre quiénes son esos clientes, un hecho fundamental para los estudios de mercado de las distintas promotoras, máxime en un momento en el que la mayoría de firmas solo levantan edificaciones si tienen un nivel alto de preventas y que optan por promociones lo más individualizadas posible. La mayoría de los compradores tienen entre 25 y 44 años y el 52% es de clase media alta, mientras que un 24% es de clase media. Cuatro de cada diez clientes buscan una vivienda nueva para convivir con su pareja, el mismo porcentaje de personas que quieren un hogar para compartir con su pareja e hijos. El 86% de los compradores quiere viviendas que les sirvan de primera residencia.

En este contexto, el estudio señala que el 46% de los compradores adquiere un nuevo inmueble para mejorar su vivienda actual, mientras que un 27% lo hace porque tiene más familiares que acoger, un 25% para irse a vivir con su pareja y un 23% como producto de inversión, dada la alta rentabilidad del sector inmobiliario.

Uno de los elementos curiosos del informe es que indica dónde buscan las personas las viviendas y donde acaban finalmente comprándolas. El 43% de los compradores quieren inicialmente una vivienda en su mismo barrio y al 31% no le importa cambiar de barrio siempre que viva en el mismo municipio. A la hora de la verdad, el 36% acaba comprando casa en otro barrio y un 34% sí consigue la vivienda deseada en su misma barriada. Los que se quieren ir a otro municipio lo hacen, porque sus porcentajes son similares.

El precio no está tan alto como en pleno boom inmobiliario a mediados de la década pasada, pero eso no quiere decir que los pisos estén ahora baratos hasta el punto de que el 76% de los compradores afirman que la dificultad principal para comprar un inmueble es que los precios son elevados. Otros problemas a la hora de no adquirir la vivienda hacen referencia a que la ubicación no era la deseada, a la escasez de oferta o al tamaño.