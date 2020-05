Desescalada en Málaga: Denuncian mascarillas caducadas en la UCI del Regional

Las mascarillas siguen generando polémica. Primero por su escasez, luego por partidas defectuosas y más tarde por otras caducadas. Y este problema sigue, según UGT. El sindicato ha denunciado este miércoles un lote supuestamente caducado hace seis años.

Ha sido en la UCI del Hospital Regional. Según explicó el delegado de prevención de esa organización sindical, Massimo Colombi, se ha detectado un lote con la denominación 10/2009, que debido a que el periodo de validez es de cinco años, habría caducado en 2014.

Pero además UGT ha alertado sobre otra partida de mascarillas que no tienen la fecha de fabricación, ni la de caducidad, ni el dato de lote al que corresponden. "Sólo pone made in China, pero no tiene el resto de la información que debería contener", comentó.

UGT sostiene que se trata de "una nueva negligencia"

Por ello, el sindicato presentó por Registro un escrito dirigido a la gerencia del hospital en el que pide su retirada. "Se ha cometido una nueva negligencia con respecto a la seguridad y protección de los profesionales. En esta ocasión se trata de mascarillas quirúrgicas con lote 10/2009 y otras que ni siquiera ponen código, lote y fecha nos nos pueda indicar la caducidad", apunta UGT en su escrito. Una "anomalía" ante la que el sindicato reclama la "inmediata" retirada.

Entre las mascarillas defectuosas, las de dudosa eficacia y las caducadas, casi ningún centro sanitario de la provincia se ha librado de las deficiencias en este material de protección. Diversos sindicatos y colegios profesionales han denunciado la situación e incluso algunos lo han llevado a la Fiscalía. UGT ya interpuso una demanda ante el Ministerio público por las mascarillas caducadas detectadas en la Axarquía, que tenían la fecha tachada con rotulador y que habrían vencido en agosto de 2014.