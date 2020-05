Desescalada en Málaga: Cierra la residencia medicalizada de La Paz porque no hay mayores para ingresar

Es una buena noticia: la residencia medicalizada para mayores que abrió la Junta en abril se cierra. La medida se toma porque, de momento no es necesaria ya que no hay ancianos para ingresar. No obstante esta infraestructura -como ocurre con el hospital auxiliar de Carranque- se mantiene lista por si hubiera un rebrote de casos. Este jueves ya no quedaban personas ingresadas y se habían procedido a realizar labores de limpieza y desinfección.

La Consejería de Salud y Familias informó de la decisión de cerrar el centro de evacuación de mayores Arunda este miércoles al mediodía. La residencia comenzó a funcionar el 8 de abril como refuerzo para acoger a aquellos mayores cuyos centros presentaran una alta tasa de contagios y no pudieran -por su espacio o distribución- separar a los infectados de los libres del virus. Las instalaciones han servido de soporte a los geriátricos en plena crisis de esta pandemia.

"Durante el mes que la residencia ha permanecido abierta, la ocupación habitual ha variado casi diariamente rondando la docena de mayores y alcanzado un pico máximo de 25 personas, que ha ido disminuyendo hasta llegar a dos personas, lo cual ha hecho que Salud estime innecesario que permanezca abierta de momento, si bien se mantendrá la infraestructura en previsión de un repunte o un rebrote de la enfermedad" informó la Administración sanitaria.

La residencia llegó a tener 25 mayores ingresados en el pico de más demanda

Los casos que se registren en residencias en principio deben ser resueltos por el propio centro si tiene capacidad de aislarlos. De lo contrario, Arunda se reabriría y serían evacuados allí. En caso de que estuvieran muy graves, se hospitalizarían.

Durante estas semanas la Junta de Andalucía, entre las enfermeras gestoras de casos de los hospitales y las de los centros de salud, ha hecho un seguimiento diario, incluido fines de semana, de las residencias de mayores y personas con discapacidad para controlar el avance de la enfermedad y establecer las medidas oportunas para evitar los contagios.

Los asilos y centros sociosanitarios también han contado con atención médica presencial de atención primaria, de urgencias o de servicios especializados hospitalarios en aquellos casos que, por su complejidad o condiciones clínicas, lo hayan requerido. Además, para controlar la pandemia, desde los distritos sanitarios se han realizado un total de 44.500 test rápidos tanto a residentes como a los trabajadores.