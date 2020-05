Desescalada del coronavirus en Málaga: Las dolencias del confinamiento

El coronavirus no sólo provoca trastornos respiratorios, vasculares o neurológicos. De forma indirecta, también deja huella sobre la salud en general. La vida confinada también pasa factura. Estamos encerrados por nuestra salud... pero también a costa de nuestra salud. Cuando se cumplen dos meses del estado de alarma, el bienestar físico y el emocional empiezan a tambalearse.

Médicos de familia, un pediatra, un endocrinólogo y profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Andalucía revelan las dolencias más habituales durante la cuarentena y qué se puede hacer para prevenirlas y aliviarlas.

De su opinión se desprende cómo la sensación general de los pacientes sobre el propio estado de salud empeora, con efectos negativos en incremento de estrés, disminución del ejercicio físico y, sobre todo, su preocupación en algunos casos por aquellas patologías importantes no relacionadas con el coronavirus que han dejado de atender por el miedo de los pacientes al contagio. Incluso advierten del aumento de peso, que a la larga es un factor de riesgo si se pasa de los kilos adecuados.

Las dolencias que han acaparado las consultas médicas están las relacionadas con la ansiedad, estrés, miedo al contagio, alergia y asma, dermatitis, eccemas y quemaduras químicas, insomnio, problemas digestivos como el estreñimiento, heridas, golpes y lumbalgias, cuadros hipocondríacos o angustia por no ver a los seres queridos, sobre todo en los mas pequeños.

Ahora, los niños ya pueden dar paseos. Pero continúan afectados por el confinamiento. El pediatra Pedro Navarro –vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos de Málaga– aclara que sus efectos varían según las condiciones de la vivienda, la estructuración de la familia y la edad del pequeño. “Cada rango de edad lleva asociado un nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social diferentes”, explica.

Los menores de cuatro años lo que más echan de menos de la calle es todo lo relacionado con su psicomotricidad y los juegos. Aproximadamente entre los 5 y la pubertad, pesa la pertenencia al grupo y la imposibilidad de estar con los amigos. A medida que se acerca la adolescencia, ese vínculo al grupo se refuerza, así como la intimidad y la autonomía.

De modo que los padres deben actuar en función de todas estas variables para que el confinamiento sea más llevadero. “Por ejemplo, en los niños en los que por su edad es importante la pertenencia al grupo, hay que facilitar ese contacto mediante Skype o videollamadas”, explica el doctor Navarro.

El estreñimiento y las alteraciones del sueño por la falta de ejercicio suelen ser los problemas más habituales. Nada que no se cure con la adecuada alimentación y actividad física en la propia casa. El facultativo –que trabaja en la sanidad pública y en la privada- aclara que no ha visto cuadros clínicos importantes producto del confinamiento.

Sostiene que a los niños hay que decirles la razón del encierro, pero sin generarles miedo. Tampoco hay que darles un exceso de información. Es decir que los padres tienen que hacer un delicado equilibrio para que respeten el confinamiento y no generarles miedo. “Hay que hacer un refuerzo positivo de lo importante que es estar confinado para que los demás no enfermen. No hay que engañarlos. Deben aplaudir, como los demás, para que vean que el confinamiento sirve”, comenta. “Y siempre, facilitar las comunicaciones con los amigos y los abuelos”, añade.

Puede haber un día en el que el niño presente irritabilidad, tristeza, ansiedad o problemas de sueño. Porque, como los adultos, un mal día lo tiene cualquiera. El problema es si la situación es sostenida en el tiempo. Pero el pediatra aclara que los pequeños tienen una gran capacidad de adaptación, “superior a la de los adultos”, y que generalmente son sus padres los que llevan peor la situación.

El jefe de Endocrinología del Hospital Quirónsalud Málaga, José Manuel García Almeida, por su parte, da un toque de atención sobre el aumento de peso en esta cuarentena producto de la mayor ingesta y la falta de ejercicio. “El aburrimiento se ha pagado con la comida”, resume. Se estima que, de media, cada persona ha ganado poco más de tres kilos durante el confinamiento.

“Ha habido un furor por comprar harina y hacer bizcochos. Así que se han consumido productos energéticos que al estar metidos en casa se han transformado en grasa y kilos”, alerta. Aunque el exceso de peso no es una patología en sí, constituye un factor de riesgo. Incluso apunta que la obesidad, la diabetes y la hipertensión empeoran el pronóstico a la hora de que un paciente supere el coronavirus.

“Por lo tanto, ahora que viene la desescalada, es el momento prioritario para perder kilos de más porque aumentan el riesgo de complicaciones”, explica. Pero García Almeida aclara que no se trata de “hacer dietas a lo loco”, sino de llevar una alimentación saludable complementada con ejercicio.

Porque explica que otro de los efectos del confinamiento ha sido la pérdida de tono muscular por la falta de actividad física. Eso provoca una sensación de debilidad y menos ganas de hacer cosas. El endocrinólogo advierte que si se ha cogido poco peso bastará con dieta equilibrada y ejercicio. Pero si son muchos kilos, lo más recomendable es “ponerse en manos de un profesional”. Y el mismo mensaje lanza para diabéticos e hipertensos a los que la falta de actividad física puede haberles disparado los niveles de azúcar o tensión.

Los profesionales alertan de patologías graves no tratadas por el miedo al contagio

El especialista explica que normalmente, el colegio de los hijos y el trabajo de los adultos sirven para estructurar las comidas y los horarios. Con el cole y el curro en casa para muchos, los hábitos alimenticios se han relajado. “Ahora toda bajar peso, bajar el azúcar y bajar la hipertensión”, insiste.

Mariano Álvarez es médico de familia. Habla de “dos etapas absolutamente diferenciadas” en estos dos meses. “Inicialmente la inmensa mayoría de las consultas tanto telefónicas como presenciales giraban en torno al Covid-19, pero a medida que han ido perdiendo peso estas consultas, han sido sustituidas por otras comunes entre las que han predominado manifestaciones en la esfera psíquica provocadas por miedo al contagio o por el confinamiento, estacionales del tipo alergias y asma, y relacionadas con patologías crónicas y oncológicas”. Álvarez habla también de la frecuente atención de pacientes con problemas digestivos provocados, según explica, por el sedentarismo o el tipo de dieta llevada.

Para prevenir estas dolencias el facultativo recomienda “hacer tablas de ejercicios, evitar el sedentarismo tras las comidas, una hidratación adecuada y el consumo de productos ricos en fibra, incluso en algunos casos con la prescripción de compuestos de fibra”.

Este periodo de confinamiento también puede provocar insomnio. El encierro en casa, la falta de actividad física y la angustia por la situación sanitaria actual han llevado a muchos pacientes a la consulta de Rocío Perea, que trabaja en un centro de salud. El confinamiento también ha tenido sus efectos en las zonas rurales y en el caso de Rocío Perea han despuntado especialmente las consultas relacionadas con la esfera emocional, quejas sobre insomnio, sintomatología ansiosa y somatizaciones relacionadas con el estrés e incluso “casos de ideación suicida o ideas delirantes relacionadas con el coronavirus”, advierte.

En la misma línea que el doctor Álvarez, también se han acrecentado las atenciones relacionadas con la falta de movilidad, como el aumento de dolores de todo tipo o el estreñimiento, derivado de problemas digestivos.

Pese a las restricciones impuestas por el confinamiento y el miedo a lo desconocido, la doctora subraya la importancia de “cuidar la salud mental”. “Si estamos en esta esfera bien vamos a afrontar mejor todo lo demás. Mantener la mente ocupada, buscar nuevas actividades para hacer en el domicilio, recuperar o buscar inquietudes nuevas. Sentirnos útiles y activos es muy importante y el acompañamiento de nuestros seres queridos es también primordial, sabernos escuchados, poder comunicar nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras vivencias positivas... por ello hay que estar especialmente ahora cercanos a todos ellos”, explica y matiza que en su centro de salud los profesionales están realizando llamadas de teléfono a personas con riesgo de soledad y que se muestran “muy agradecidos por verse acompañados”.

Otra afección que también ha aumentado durante el confinamiento, según la doctora, es la dermatitis. “Todos los sanitarios lo hemos notado. Nuestra piel se ha afectado porque el lavado excesivo y el uso de sustancias irritantes ha dañado nuestra epidermis. Notamos la piel seca, incluso hemos sufrido heridas, especialmente los primeros días”, explica.

También a la consulta del doctor David Maya, han llegado pacientes con esta dolencia. Entre las principales patologías atendidas durante los dos últimos meses por este facultativo destacan las de tipo traumáticas (heridas, golpes, lumbalgias, fracturas), respiratorias (faringoamigdalitis y otitis, asma bronquial, síntomas alérgicos), cuadros de ansiedad (temblores, insomnio, sudación, ansiedad, palpitaciones…), urticarias, crisis hipertensivas, tromboflebitis y patologías crónicas exacerbadas, “la mayoría de ellas, por la falta de adhesión o por la incorrecta toma de su medicación”, aclara.

Insomnio y estreñimiento son algunos trastornos por la falta de ejercicio y la incorrecta alimentación

El facultativo destaca también los casos de insomnio tratados en pacientes, “sobre todo relacionados con uso excesivo de pantallas retroiluminadas y con cuadros de ansiedad derivados del miedo al contagio por coronavirus”. A ello se suman otras dolencias psicológicas como la ansiedad, el estrés y “toda la cohorte de síntomas que de ellos derivan como temblores, sudación, dificultad para respirar, hormigueo en las extremidades o hiperventilación”, matiza.

De igual modo, todos estos profesionales coinciden en la atención de patologías derivadas del teletrabajo y el excesivo tiempo sentados tales como la pérdida de masa muscular que, en el caso de los más mayores, “afecta a la movilidad de sus articulaciones y aumenta el dolor crónico de las mismas”, avisa la doctora Perea. Más allá va el doctor Maya, que explica que la falta de movilidad provocada por el confinamiento puede tener consecuencias a nivel circulatorio, óseo, muscular, metabólico o digestivo.

Junto a estas dolencias que han acaparado la mayoría de consultas en Atencion Primaria están aquellas sufridas por pacientes que por miedo al contagio han dejado pasar sin pedir ayuda médica, en algunos casos de carácter grave. Florentina Moreno es médico del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y asegura que, aunque al principio del estado de alarma la mayoría de avisos que atendían estaban relacionados con posibles síntomas del coronavirus, la situación empezó a cambiar poco después.

El servicio tuvo que reorganizarse. Entre las dolencias atendidas a consecuencia del confinamiento destacan, sobre todo, las manifestadas por pacientes mayores. “Tienen miedo a enfermar y como saben que son población vulnerable, sobre todo tienen miedo a morir solos en un hospital sin sus familiares. Estamos viendo ahora muchas crisis de angustias somatizadas en personas mayores, es decir, que se manifiestan como falta de aire, sensación de ahogo, palpitaciones u opresión torácica. También personas mayores que han perdido su movilidad por la pérdida de masa muscular cuando antes podían deambular por el domicilio. El estreñimiento también es consecuencia de la falta de movilidad en población añosa”, relata.

El miedo de algunos pacientes a acudir a un centro hospitalario por temor al contagio ha llevado en algunos casos a aguantar en sus domicilios patologías crónicas muy descompensadas.

Lo bueno que dejará el estado de alarma en el sistema sanitario es un uso más racional de los recursos, con pacientes que han sabido gestionar sus dolencias sin gravedad desde casa, y, sobre todo, la funcionalidad de las consultas telemáticas o por teléfono.