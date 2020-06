Desescalada Málaga: Una semana sin nuevos fallecidos en la antesala de la fase 3

Málaga entra este lunes en la fase 3 con una buena noticia: la provincia suma una semana consecutiva sin nuevos fallecidos por el Covid-19. La enfermedad, según los datos oficiales, parece supuestamente controlada pues el número de nuevos casos positivos es reducido.

La Junta de Andalucía ha comunicado este domingo que la jornada anterior, es decir, la del sábado, no hubo nuevos fallecidos en la provincia de Málaga por coronavirus, por lo que se mantiene el número de personas que han perdido la vida por esta enfermedad en 287 desde el inicio de la pandemia. Curiosamente, pese a que Málaga encabeza el número de contagios en Andalucía, ya no es la provincia en la que han fallecido más personas. Sevilla contabilizó el sábado dos nuevas muertes y registran 289 desde marzo. Es muy llamativo el hecho de que las muertes en Sevilla (289), Málaga (287) y Granada (287) sean prácticamente las mismas, si bien en la Costa del Sol el volumen de contagiados es mayor por lo que la ratio de fallecimientos/enfermos está siendo mayor en Sevilla y Granada que en la Costa del Sol.

En la jornada del sábado se detectaron cuatro nuevos casos positivos por PCR en Málaga, hasta contabilizar un total de 2.820 desde que arrancó la crisis sanitaria, casi 400 casos más que en Sevilla y Granada. En Andalucía hay, en total, 12.796 enfermos confirmados de coronavirus por PCR, por lo que Málaga acapara el 22% de los casos. Dicho de otra forma, el 60% de los pacientes de coronavirus confirmados en Andalucía están en Málaga, Sevilla y Granada. En los extremos apenas está habiendo incidencia, con 527 positivos en Almería y 408 en Huelva.

De los 2.820 casos confirmados en la Costa del Sol a través de la técnica PCR -si se le suman los test rápidos superan los 4.500- ha habido 1.494 personas que han necesitado ser ingresadas en un hospital y, de ellas, 168 han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos. En estos momentos hay 19 personas hospitalizadas de las que tres están en la UCI en los centros sanitarios de la provincia de Málaga. En el conjunto de Andalucía, que entra mañana en la fase 3 y que empezará a permitir el viaje entre las provincias de la comunidad autónoma, hay ahora 79 pacientes hospitalizados de los que 25 se encuentran en la UCI.

Sevilla supera a Málaga en número de muertes por coronavirus

En el apartado de curados, en la jornada del sábado no hubo nuevas altas epidemiológicas y se mantiene, por tanto, en 2.965 el número de personas que han superado ya la enfermedad de forma consciente, porque hay otras que no han tenido síntomas y pueden haber desarrollado ya anticuerpos sin que se le haya hecho ningún test y, por lo tanto, lo desconozcan.

Los datos está siendo, dentro de lo que cabe, buenos en los últimos días. En el distrito sanitario de Málaga capital ha habido 56 nuevos casos confirmados por coronavirus en las dos últimas semanas pese a que está prácticamente toda la ciudad en la calle trabajando, de ocio, haciendo deporte, etcétera. En el resto de distritos sanitarios de la provincia la incidencia es aún menor. En el de la Serranía de Ronda, por ejemplo, no ha habido ningún nuevo enfermo por coronavirus en los últimos 14 días. No obstante, nunca hay que olvidar que el virus -más fuerte o más debilitado-sigue en la calle y que no hay que bajar la guardia.