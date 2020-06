Desescalada Málaga: Rechazo de la Costa del Sol a la opción de fijar una cuarentena a turistas británicos

El turismo británico es el más importante para la Costa del Sol después del nacional, por lo que el anuncio de que España exigirá una cuarentena a los viajeros ingleses que intenten entrar en el país es una duro golpe a la línea de flotación del sector. La seguridad sanitaria es vital y es cierto que Gran Bretaña está siendo uno de los países más afectados por el Covid-19, pero el sector cree que esta medida responde más a intereses políticos que puramente médicos. La ministra de Exteriores, Arancha González-Laya, indicó el martes que el Gobierno baraja mantener la cuarentena de 14 días para los turistas británicos incluso después del 21 de junio, cuando España abrirá sus fronteras al resto de países de la Unión Europea. Esta restricción se podría aplicar a los visitantes del Reino Unido si las autoridades británicas siguen manteniendo la cuarentena para los turistas españoles, por lo que ha dado la impresión de tratarse de una acción-reacción.

“Todos los temas referentes a la seguridad y el peligro de contagio son necesarios, pero nos preocupa que se pueda tomar una medida así por un asunto político entre los dos gobiernos y no porque haya un rebrote”, explica Miguel Sánchez, propietario de la cadena hotelera MS y representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía en la Mesa del Turismo.

Sánchez denuncia que esta posible cuarentena –aún no es definitiva y el Gobierno podría dar marcha atrás como ya ha realizado en otros asuntos como adelantar del 1 de julio al 21 de junio la apertura de las fronteras– “supondría un retraso más, confunde a la gente y genera más preocupación porque si le ponemos muchas trabas muchos no vendrán”. En este sentido, este empresario asegura que touroperadores como TUI o Jet2Holidays ya han confirmado que no podrán traer a turistas británicos hasta el 15 de julio, lo que hará que varios hoteles retrasen también sus aperturas o empiecen con menos clientela de la esperada.

Los británicos son el segundo mayor cliente de los hoteles, tanto en viajeros como en pernoctaciones, y el primero en el aeropuerto

El año pasado los hoteles malagueños atrajeron a 1,31 millones de turistas británicos que realizaron 6,9 millones de pernoctaciones. Dicho de otra forma, los británicos son el segundo principal cliente de los hoteles -con una cuota de mercado del 18,3% en viajeros y del 25,8% en pernoctaciones- y el primero del aeropuerto con una cuota del 29,6%, ya que Málaga es uno de los tres aeropuertos europeos con más conexiones aéreas directas con Gran Bretaña, según los datos de Turismo Costa del Sol. El presidente de este organismo y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, dijo ayer que “es un despropósito mantener la cuarentena para los británicos cuando hay 50.000 con residencia en la Costa del Sol” y añadió que “no es momento de hacer una partida de ajedrez, es momento de facilitar que los turistas vengan a España con las garantías sanitarias que correspondan, abrir nuestras fronteras a los países del territorio Schengen y a Reino Unido”.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, expresó ayer también su rechazo a la posibilidad de la cuarentena a viajeros procedentes de Reino Unido e insistió en realizar controles sanitarios en origen para permitir el turismo internacional “con garantías” ante el coronavirus Covid-19. “Hay medidas para garantizar con un test rápido antes de viajar que se está en condiciones sin necesidad de cumplir cuarentena”, subrayó el consejero.