Desescalada: Piden el “rescate” de la sanidad de Málaga dadas sus carencias

Málaga lleva esperando casi 20 años por su tercer hospital, es la que menos camas hospitalarias tiene de Andalucía y ha perdido en la última década unos 2.000 empleos entre todas las categorías en la sanidad pública. Ahora, con el coronavirus, esa asistencia se complica y encarece porque hay que establecer doble circuito para los pacientes con y sin Covid. Y, además, aumenta la demanda porque a los enfermos de siempre hay que sumar los afectados por el coronavirus.

En la actualidad hay menos presión asistencial sobre los hospitales, pero más trabajo para la atención primaria que es la que tiene la misión de detectar con rapidez los casos para aislarlos y tratarlos. Por ello, profesionales y sindicatos exigen a la Consejería de Salud más inversión en infraestructuras y personal. En resumen, un “rescate” de la sanidad pública malagueña para que tenga los recursos adecuados en función de su población.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, resume las carencias principales de la sanidad malagueña. “Sobre todo lo que más ha faltado es infraestructura; principalmente camas de UCI, que encima están obsoletas y poco dotadas en personal. Y faltan camas hospitalarias para poder albergar los enfermos Covid y a los demás”. En atención primaria, también denuncia la carencia “histórica” de recursos y sus “infraestructuras obsoletas”. Afirma, que la sanidad de la provincia ya tenía muchos déficit antes del coronavirus. “Por eso hace falta, más que nunca un rescate, porque está cogida con alfileres. Necesita una inversión millonaria”, insiste.

El Colegio de Médicos reclama que no se olvide el tercer hospital a pesar de la pandemia

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, cree que “más prioritario que el tercer hospital es aumentar el número de profesionales sanitarios y potenciar la asistencia domiciliaria y la atención primaria” porque “el número de pacientes crónicos es cada vez mayor y es imprescindible que tengan un buen seguimiento para que no tengan que acudir a los hospitales”. Sostiene que con el doble circuito que ha tenido que crearse en Urgencias, Hospitalización y UCI -para enfermos con y sin el virus- urge una adecuación de las plantillas y de las instalaciones. En resumen, reclama: “Más instalaciones, más inversión y más recursos humanos”.

Para el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, el proyecto del tercer hospital no debe olvidarse cuando pase la pandemia. “Se está trabajando en unas condiciones muy duras y esperemos que no se olvide por los gestores cuando esta pesadilla pase. El mejor aplauso de un gestor no será a las 8 de la tarde, sino el que ofrezca en el futuro cuidando a sus médicos y dotando de camas a la capital ya que los pacientes necesitan un tercer hospital, como se ha demostrado ahora”.

La provincia perdió unos 2.000 empleos en la sanidad pública en la crisis de 2008

Para el presidente de los facultativos malagueños no es comprensible que en poco más de un mes se haya creado un hospital auxiliar como el de Carranque y que durante casi 20 años se haya “ regateado tanto” para hacer realidad un tercer hospital. “Ahora se ha llorado lo que no se ha sabido defender y lograr por los políticos de turno. ¡Ojalá Málaga hubiera tenido un tercer hospital!”, afirma Sánchez Luque.

El responsable de Sanidad de CCOO, Rafael González, reclama una fuerte inversión, la recuperación de los alrededor de 2.000 empleos perdidos en la sanidad pública en la última década y la apertura al completo de infraestructuras existentes. “El Hospital de Estepona debe abrirse ya”, demanda. Este edificio está finalizado y sin uso desde hace más de un año. También exige que el Hospital del Guadalhorce se mantenga funcionando al completo.

Este centro sanitario tenía una planta de hospitalización cerrada y se abrió con motivo de la crisis del coronavirus, para trasladar allí pacientes y hacer sitio en el Clínico para los enfermos Covid. González insta a que, continúe a pleno funcionamiento y no se cierre una vez que pase la pandemia. También urge a que se acelere el tercer hospital. Sostiene que ha pasado un tercio de la legislatura y se ha hecho poco más que la cesión del suelo, que ya había dejado solventada el PSOE. “La pandemia ha vuelto a sacar las vergüenzas de la sanidad malagueña. Málaga ha sido el epicentro de los contagios, justo el sitio donde menos recursos sanitarios públicos había”, advierte.

Para el responsable de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval, “si Málaga hubiera estado dotada de las infraestructuras y de los recursos humanos que tenía que haber tenido en comparación con el resto de las provincias de Andalucía, se podría haber afrontado esta crisis sanitaria de otra manera”; sin necesidad de utilizar los recursos de la sanidad privada. También demanda una fuerte inversión en la provincia porque recuerda que ahora hay que hacer frente a los pacientes Covid, los no Covid y las listas de espera que se han engrosado durante estos dos meses en que –debido a la pandemia- se ha aplazado toda la asistencia que podía posponerse. Por eso urge a la Consejería de Salud a invertir en personal e infraestructuras. Y reflexiona sobre un posible rebrote: “¿Nos pillara con la escasez de recursos, infraestructura y personal que seguimos manteniendo?”