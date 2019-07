El médico detenido por atropellar a un policía: “Sufrí un terrible abuso de poder”

Hay dos versiones. La Policía Local informó que el lunes a las 00:15 detuvo a un conductor que desobedeció a un agente que estaba desviando vehículos porque tuvo una actitud hostil de resistencia a la autoridad, aceleró e incluso pasó con su coche por encima de un pie del policía. El relato del arrestado es bien diferente. Niega que le pisara con la rueda de su vehículo y que tuviera un comportamiento hostil: “Me he sentido maltratado, vejado; he sufrido un terrible abuso de poder”. Incluso afirma que pondrá una denuncia contra el policía local que lo detuvo porque su actuación constituyó una “agresión”.

Los hechos ocurrieron en la medianoche del domingo al lunes en la plaza Albert Camus, de la capital. El agente estaba desviando el tráfico debido a la procesión de la Virgen del Carmen. El conductor –de 68 años y médico– sostiene que tomó el desvío. Pero dio la vuelta porque afirma que lleva un botiquín y pensó en decirle al policía que si el cambio de tráfico era por un accidente, “podía ayudar”.

Según la Policía Local, el hombre aminoró la marcha, pero luego aceleró y el agente se tuvo que apartar para no ser atropellado, momento en el que una de las ruedas del turismo le pasó por encima del pie; tras lo que se detuvo.

La Policía Local lo detuvo por un delito de atentado, resistencia y desobediencia

La versión del conductor es que cuando volvía para hablar con el agente, éste le ordenó “chillando” que se detuviera. “No aceleré, sino que paré el coche; no le pillé el pie y no tuve actitud hostil. ¿Qué actitud hostil voy a tener con un hombre de más de 1,80 y armado?”, asegura. El agente le pidió la documentación. Sostiene que cuando fue a cogerla de la guantera, el policía le abrió la puerta y lo sacó del coche. “Me tiró como un saco de lentejas en la calzada, se me echó encima, me puso la cara contra la carretera y me retorció el brazo izquierdo”, relata. Entonces llegó un segundo agente municipal.

La Policía Local –que lo acusa de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia– sostiene que el hombre se resistió “activamente” a colaborar con los agentes,que tuvieron que sacarlo del coche y que llevaba un “machete de montería”. Él dice que es una navaja “de 7 centímetros” para cortar las cuerdas de las alpacas para alimentar a sus caballos. La nota de la Policía Local afirma que “el individuo pareció desmayarse” y que una doctora que se apeó de un taxi, tras un breve reconocimiento manifestó que “sus constantes estaban en orden, por lo que parecía estar fingiendo el desmayo”.

El detenido sostiene que fue el policía el que afirmó que estaba fingiendo. Le pusieron las esposas y lo llevaron al cuartel de la Rosaleda y de ahí, al Civil, para que lo examinara un médico. “Allí estuve, esposado, delante de los demás enfermos que estaban esperando. ¡Qué vergüenza más grande! Mientras, el policía al que supuestamente había pasado por encima del pie con la rueda de un coche de 2.000 kilos, bajó tranquilamente las escaleras”, dice el arrestado. La Policía Local informó que el agente sufrió una contusión en el pie de la que tuvo que ser asistido, pero no daños graves.

Luego lo llevaron al cuartel del Llano de la Trinidad donde le hicieron la prueba de alcoholemia. Fue negativa. De allí, a la Comisaría. Para pasar al calabozo, tuvo que desnudarse. “Me sentí vilipendiado”, dice. Hasta las 5:00 de la mañana no pudo avisar a su familia –a la que momentos antes del incidente había dicho que ya llegaba– que estaba detenido. Posteriormente fue puesto a disposición judicial, prestó declaración ante el juez en la Ciudad de la Justicia y quedó en libertad con cargos por atentado a la autoridad. El juicio está fijado para junio de 2020. El acusado insiste: “He sufrido un menosprecio que no le deseo a nadie. La autoridad está para defenderme, no para atacarme”.