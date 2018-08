Dos detenidos por robar relojes de alta gama a turistas en Puerto Banús

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a dos hombres, de 25 y 39 años y nacionalidad italiana, por robos de relojes de lujo a turistas en Puerto Banús. Según las pesquisas, los investigados formarían parte de un grupo criminal especializado en el robo de relojes de lujo, que recientemente se habían desplazado desde Italia hasta la localidad marbellí para perpetrar sus actividades delictivas.

En el operativo desarrollado en la zona de Puerto Banús con la práctica de un registro se han intervenido distinta documentación falsificada, varios teléfonos móviles así como dos vehículos que los arrestados habían alquilado, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

Además, los policías constataron que sobre uno de los arrestados pesaba una orden de búsqueda y detención para extradición y posterior ingreso en prisión emitida por Francia, lugar en el que el prófugo estaba acusado del robo con violencia de un reloj de lujo valorado en 150.000 euros. Delito condenado con pena de hasta 20 años de prisión por la legislación francesa.

Los investigados fueron identificados cuando transitaban a bordo de una motocicleta alquilada por la avenida de Julio Iglesias. Durante las primeras pesquisas, los agentes comprobaron que uno de los identificados, además, tenía en vigor una orden de detención dictada por Francia por un delito de robo con violencia.

Posteriormente, los agentes localizaron el establecimiento hostelero en donde los investigados estaban alojados con documentos de identidad falsos.

Al lugar habían llegado el día anterior a sus arrestos. También constataron que, nada más llegar a Málaga, habían alquilado una motocicleta y un coche mediante la utilización de documentación falsa.

Según las pesquisas, el principal objetivo de los investigados, integrantes de una red criminal especializada en el robo de relojes de gama alta, eran los turistas extranjeros con cierto poder adquisitivo que pasaban las vacaciones en la zona marbellí de Puerto Banús.

La red, una vez que había elegido a su víctima potencial, que normalmente eran turistas mayores o en estado de embriaguez, la abordaba. En un primer momento utilizaban su habilidad para intentar desvalijarla, no obstante, si así no lo lograban, no dudaban en emplear la violencia hasta conseguirlo.

Ya con el botín en su poder, los criminales desaparecían inmediatamente del lugar de los hechos, transportándolo hasta su lugar de alojamiento temporales en la localidad.