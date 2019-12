Un diciembre crucerístico a la baja en Málaga

Si no hay cambios en la previsión de la Autoridad Portuaria malagueña, el mes de diciembre que acaba de comenzar se cerrará con nueve escalas crucerísticas en Málaga. Con estos números, el último mes de 2019 se posiciona en el penúltimo puesto de los atraques de barcos de turistas de la última década; un ranking que se cierra con las ocho escalas cumplimentadas en 2014 seguidas por las nueve de 2016 más las de este año.

Y aunque esta circunstancia entra dentro de las cifras normales que acompañan al trimestre crucerístico invernal; un periodo de tiempo que junto con el veraniego genera históricamente pocos atraques, este año, los números de diciembre se quedan muy cortos.

Particularizando en los barcos que llegarán, este martes, el puerto recibirá a tres buques; una reunión con la que se cerrarán las jornadas de escalas multitudinarias con más de un barco del presente ejercicio.Iniciando en aguas malacitanas un crucero trasatlántico de 14 noches que lo llevará a Jamaica, el Marella Discovery 2 compartirá atraque con el Queen Victoria y el MSC Opera.

Tras este encuentro de tres, los muelles crucerísticos de la capital de la Costa del Sol comenzarán un goteo de seis escalas que se repartirán entre el próximo domingo y el día 24 de diciembre; unos atraques que serán ejecutados por los buques: Costa Magica, Viking Sky, Arcadia, Mein Schiff 4, Amera y Aidamar que cerrará la cuenta de las visitas crucerísticas de 2019.

Y aunque no existe una explicación única para los pocos atraques que se producirán en el presente mes de diciembre, la estacionalidad, afincada en la historia crucerística malagueña, especialmente en el trimestre invernal, podría explicar por sí misma estos números; unos guarimos a la baja en los que también ha influido la retirada de las escalas de Norwegian Cruise Line, que desde 2012 cumplimentaba una temporada partida entre los dos últimos meses del año y los tres primeros del siguiente.

Un total de nueve escalas que, sumadas a las de los anteriores once meses de 2019 se quedarán, si no hay cambios de última hora, en 288 atraques incluyendo uno de emergencia que en un mismo día tuvo que efectuar el buque de crucero Spirit of Discovery para desembarcar a un enfermo. Unas cifras previstas a la baja, en comparación con las 299 escalas de 2018, que parece que repuntarán en 2020 con la celebración en Málaga de la feria internacional Seatrade Cruise Med.

