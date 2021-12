La (difícil) vida en la Málaga vaciada

La despoblación es un asunto recurrente en los discursos políticos de la inmensa mayoría de las formaciones políticas que han dado en llamar a las regiones que se ven afectadas por la misma la ‘España vaciada’. Un término que suele ir acompañados de promesas para revertir la situación y una acción prioritaria desde las administraciones para corregirla que está dejando a los municipios pequeños, especialmente los de interior, sin población.

En la provincia de Málaga una de las situaciones más preocupadas se vive en la Serranía de Ronda, en la que, incluso la propia ciudad del Tajo pierde población desde hace unos años.

Y mientras desde las administraciones se anuncian planes y se hacen promesas, la realidad en esta zona es que los vecinos siguen perdiendo servicios, otros presentan numerosas deficiencias y las delegaciones de administraciones regionales y nacionales cada vez tienen un menor número de competencias, Ello obliga a realizar desplazamientos a Antequera, Marbella o Málaga para hacer trámites ante Hacienda, Seguridad Social o Salud.

Y es que a pesar de contar con un flamante nuevo hospital con habitaciones individuales que son envidia de otras regiones, los serranos se ven obligados a acudir de forma continuada a los hospitales malagueños ante la carencia de especialistas en el centro sanitario rondeño.

A ello se suman también las quejas de algunos alcaldes por la situación del servicio sanitario en sus localidades, con consultorios de salud que son atendidos solo unas horas o carencias en los servicios de urgencias. Durante las mañanas ante una emergencia acuden a la misma el médico, enfermero y ambulancia que se encuentran más cerca, pero de forma individual y no como un equipo de respuesta conjunto.

En este sentido, el alcalde de Genalguacil, Miguel Herrera, denunciaba la última “discriminación” que asegura que han sufrido en el ámbito sanitario tras el anuncio de la vacunación para niños. “Un padre de mi pueblo tiene que perder un día de trabajo y gastarse 50 euros en ir a Ronda para vacunar a su hijo mientras en El Palo ponen un camión para vacunar”, dijo Herrera.

Además, las comunicaciones siguen siendo otra de las grandes asignaturas pendientes en la comarca, con carreteras interiores muy sinuosas, con asfaltado deficiente en muchos casos y que hacen que desplazamientos cortos en kilómetros se conviertan en largos en duración.

Tampoco es mejor la situación de las carreteras de salida de la comarca rondeña, ya que las vías hacia las principales ciudades próximas son todas convencionales, algunas con trazados montañosos llenos de curvas, como es el caso de la que va a la Costa del Sol, y sin un solo kilómetro de autovía.

De igual modo, la situación de los servicios básicos privados tampoco es mejor, porque en una parte de los municipios ya no existen oficinas bancarias, de correos o servicio de farmacia, lo que obliga a realizar desplazamiento a las poblaciones cercanas que disponen de los mismos o viajar hasta Ronda. Incluso obtener dinero en un cajero automático puede ser un problema, como recientemente ocurrió en Jimera de Líbar al quedar durante casi tres días sin internet. Una situación que hizo que hoteles, restaurantes o tiendas no pudiesen cobrar a sus clientes porque no se podía hacer mediante tarjeta y en el municipio no hay ni banco ni cajero.

Una situación que se repite en otras localidades, en las que los ayuntamientos han tenido que tomar medidas para tratar de paliar la falta de servicios bancarios instalando cajeros propios o llegando a acuerdos con las tiendas locales para que faciliten efectivo a cambio de algunas compras. Otros llegaron a ponen en servicio un transporte hasta Ronda para poder acudir a sus oficinas bancarias.

Tampoco la conexión mediante banda ancha a internet, otro de los aspectos que se plantea como fundamentales para poder vivir en un pequeño pueblo y teletrabajar o vender productos desde ellos, es una realidad. Muchas pequeñas localidades tienen deficiencias en el servicio a pesar de contar con fibra óptica, mientras en otras, como es Benaoján, todavía ni disponen del servicio.

Unas limitaciones en carreteras y acceso a internet que son dos de los grandes problemas que tiene que afrontar cualquier persona que decida vivir en un pequeña localidad mientras las medidas que se anuncian para su solución pasen de promesas a realidad, algo que hasta el momento no sucede.

A ello se suman también los problemas que se afrontar a la hora de garantizar la formación, y es que la falta de pequeños hace que se agrupen colegios y muchos municipios luchen cada año por no perder el límite de alumnos para conservar su colegio.

Eso sí, una vez que llega la formación universidad los padres tienen que asumir el coste que supone enviar a vivir a un hijo a una capital ante la falta de oferta.

Por otro lado, algo tan simple como comprar pescado no es posible todos los días no es posible en algunos municipios.

Aunque los vecinos reconocen que vivir en pequeñas localidades tiene algunas limitaciones y deben asumir carencias en servicios, sostienen que prefieren vivir en estas zonas a tener que desplazarse a grandes ciudades en las que hay que hacer frente a otros problemas como la inseguridad, los interminables atascos de tráfico o esperas casi para cualquier tipo de acción que se quiera realizar.