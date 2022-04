El destituido director médico del Regional de Málaga desconoce el motivo de su cese

El ya ex director médico del Hospital Regional, Ismael Herruzo, tras su cese la semana pasada, remitió un correo a los facultativos en el que se despedía y apuntaba que desconocía las razones de su destitución por parte de la gerente, María del Mar Vázquez. En ese escrito interno, asegura que Vázquez le comunicó que lo cesaba "sin ninguna explicación ni motivo y sólo aduciendo no haber recibido a algunos jefes de servicio" así como la "necesidad de cambios reorganizativos".

Cese comunicado -según indica en su correo- en una conversación "de tan solo tres minutos", tras la que le contestó que "no la aceptaba" y que le explicase los motivos. Finalmente, al día siguente, le llegó una carta de la gerencia. Pero, según señala Herruzo en su mail a los facultativos del hospital "no hay ningún motivo de desempeño profesional, como me corroboró tanto ella, como otras altas instancias que he consultado". En el documento, al que tuvo acceso Málaga Hoy, el ya ex director médico manifiesta: "Sólo he sabido trabajar, trabajar y trabajar, quitándole un tiempo precisio a mis pacientes (que he intentado compensar los días de guardia o entre reuniones), a mi familia y a mi propia salud".

En su correo de despedida de la dirección médica, indica a sus compañeros: "Siento si os he fallado y os pido mi más humilde perdón, así como por meterme en vuestros asuntos, os aseguro que siempre con la intención de mejora del hospital, al que quiero y he dedicado 32 años". Herruzo se incorporó como oncólogo radioterápico en enero de 1990 y obtuvo la jefatura del Servicio en diciembre de 1996.

Por último, el profesional, que ha estado al frente de la dirección médica en toda la pandemia, apunta: "Solo me resta daros las gracias por vuestra exquisita colaboración y confío haber sido útil a este querido hospital, que se merece estar en el sitio que le corresponde y que no siempre es así, con un proyecto e identidad que nadie le puede robar". Tras esta despedida, indica a los facultativos que está a su disposición en su Servicio y les insta a que no dejen de luchar por "nuestro hospital".

Por su parte, el hospital dice no tener constancia de ese correo electrónico e insiste, como viene haciendo desde la semana pasada, en que Herruzo "llevaba tiempo pidiendo el relevo" cuando el Covid "diera un respiro", que es "una salida pactada" y que el oncólogo quería retomar la asistencia, así como el proyecto de protonterapia y radiocirugía.

Sigue sin haber sucesor ya que la gerencia pretende que sea la junta facultativa la que proponga a los candidatos a sustituirle. De modo que la dirección médica del hospital queda en manos de los subdirectores, que integran el equipo que Herruzo conformó.

Herruzo, oncólogo radioterápico que lleva 32 años en el Regional y es el jefe de la especialidad, fue nombrado director médico a principios de febrero de 2020, semanas antes de la pandemia, siendo el candidato que logró mayor respaldo de la junta facultativa. Entonces, ocupó el cargo que dejo María del Vázquez, cuando fue nombrada gerente del Regional. El facultativo es oriundo de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Estudió Medicina en esa provincia e hizo la especialidad de Oncología Radioterápica en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.