Javier Barranquero (hijo de fallecidos): “En 11 días perdí a mi madre y a mi padre por el Covid”

A Javier Barranquero la pandemia lo dejó huérfano. “En 11 días perdí a mi madre y a mi padre por el Covid”, cuenta. Hace poco ha hecho un año. El 12 de febrero de 2021 falleció ella y el 21 de ese mes murió él. Javier se sintió mal y se hizo una PCR.

Dio positivo. Así que también se hicieron la prueba otros miembros de su familia. Estaban contagiados él, sus dos hermanos, su mujer y sus padres. Al principio, el padre se quedó en casa cuidando de la madre. Primero la ingresaron a ella en el Clínico; luego, a él. “La causa de sus muertes fue el virus porque aunque eran mayores, tenían 82 años, estaban sanos. Murieron por el Covid y sus complicaciones”, explica.

Unos días empeoraba uno, otros mejoraba el otro. “Era una montaña rusa de sentimientos”, admite. No estaban vacunados porque todavía no les había llegado el turno por su edad. No sabían que cuando ingresaron en el Clínico era la última vez que los vería. Solo su hermano, que estuvo hospitalizado, vio al padre porque coincidió con él en la habitación.