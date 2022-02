Educación insiste en ampliar la moratoria a los alumnos de primero de Bachillerato Musical

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha vuelto a insistir en la moratoria del Real Decreto que modifica las condiciones para la simultaneidad de las Enseñanzas de Música y Danza y de Bachillerato y, mientras tanto, "tratar de ayudar a esos 260 jóvenes de manera individualizada para que la indefensión o el daño sea el mínimo posible".

Así lo ha señalado hoy Imbroda, que ha visitado en la capital malagueña las instalaciones remodeladas de la Ciudad Deportiva de Carranque, al tiempo que ha dicho: "No he entendido muy bien por qué el Ministerio ha hecho este cambio normativo a mitad de curso". "No lo entiendo", ha abundado, y ha recordado, al respecto, que en septiembre la Junta de Andalucía pidió "una moratoria para que en este curso dejaran las cosas como estaban" y luego, ha continuado, "tener tiempo para prepararlo".

"No nos han escuchado", ha criticado el consejero andaluz de Educación, al tiempo que ha recordado que "han dado una moratoria para los de segundo de Bachillerato pero no para los de Primero. ¿Por qué? No lo sabemos". Así, Imbroda ha vuelto a reiterar que la Junta se ha manifestado y ha trasladado escritos al Ministerio: "Sé que esta mañana estaban en conversaciones la Dirección General de Ordenación Académica con el Ministerio, la viceconsejera también".

"Nosotros vamos a seguir insistiendo en esa moratoria y, mientras, tratar de ayudar a esos 260 jóvenes de manera individualizada para que la indefensión o el daño sea el mínimo posible", ha reiterado el titular andaluz de Educación.

Imbroda ha defendido que "eso es lo que estamos haciendo", al tiempo que ha añadido que los equipos directivos de los centros educativos donde estudian estos alumnos están haciendo "un magnífico trabajo para aminorar ese daño que se le ha hecho a estos alumnos con este cambio normativo a mitad de curso". "No hay quién lo entienda", ha concluido