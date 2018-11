Casado dice que Díaz es "responsable de lo que hacían los gobiernos de Griñán" o "incompetente" si no lo sabía

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves a la presidenta andaluza y candidata a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, que "si no se enteraba de lo que estaba pasando" en los gobiernos del ex presidente José Antonio Griñán, juzgado por el caso ERE, "mal, usted es una incompetente que no debería gestionar la Junta", pero si lo sabía "y era responsable, peor, porque está mintiendo y al final la acabarán pillando".

En un acto en Málaga con motivo de las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y acompañado por el coordinador de la campaña del PP-A, Elías Bendodo, y el presidente de la Fundación Concordia y Libertad del PP, Adolfo Suárez Illana, el líder popular se ha referido a la comparecencia "para no decir nada" del ex presidente andaluz José Antonio Griñán en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado.

El líder popular se ha referido a los ERE, a los cursos de formación, Mercasevilla, Delphi o la Faffe

Pero Casado se ha centrado en preguntar a Díaz que si "como consejera de Presidencia, no se enteraba de lo que estaba pasando en el Consejo de Gobierno del señor Griñán" y que "cuando Guerrero dice que usted era la consejera de Presidencia por la que pasaban todos los asuntos, que nada se movía sin su conocimiento y que era usted la que mandaba de verdad, tenía conocimiento de que se estaba perpetrando el peor escándalo de corrupción de la historia de la democracia de España".

El líder popular se ha referido, además de a los ERE, a los cursos de formación, Mercasevilla, Delphi o la Faffe "con tarjetas black para pagar prostíbulos", y ha cuestionado a Díaz si "no se daba cuenta por incompetencia o es que lo estaba ocultando".

Pablo Casado, líder del PP "Los Consejos de Gobierno son solidarios en las aprobaciones de las cuestiones que llegan a la mesa, por tanto la señora Díaz es responsable de lo que estaba pasando en el Gobierno de Griñán porque era su mano derecha"

Al respecto, ha asegurado que "eso de que nada tiene que ver con ella no es verdad, los Consejos de Gobierno son solidarios en las aprobaciones de las cuestiones que llegan a la mesa, por tanto la señora Díaz es responsable de lo que estaba pasando en el Gobierno de Griñán porque era su mano derecha".

Casado ha considerado que "ya está bien de parapetarse con la bandera andaluza en el burladero de esa especie de prepotencia de que no se puede criticar a la Junta porque eso es criticar a Andalucía".

"Los que queremos a Andalucía, queremos rescatarla del gobierno más corrupto, más clientelar y más ineficaz de su historia y los que insultan a Andalucía son los gobernantes que lo que hacen es tener redes clientelares de corrupción mientras sumen en los peores desprestigios en los sanidad, educación, empleo e infraestructuras a esta tierra", ha dicho.

El modelo del Partido Popular

Asimismo, ha dicho a Díaz que "aquí nadie quiere mutilar la autonomía de Andalucía, quiere restaurarla, nadie quiere perjudicar la educación pública andaluza, quiere rescatarla", apuntando que lo que está haciendo la Junta con estas competencias "es ponerlas por debajo de lo que hacen otras autonomías", con profesores "peor pagados", barracones "sin aire acondicionado" o "someter a los niños a un sistema educativo administrado por la Junta peor".

Juanma Moreno quiere "equiparar salarialmente a los profesores andaluces y más medios para infraestructuras"

"Nuestro modelo es educación de competencia estatal, como consagran las leyes y la Constitución, pero administrado por unas autonomías responsables", ha dicho Casado, quien ha señalado que por eso el candidato popular en la próxima cita electoral, Juanma Moreno, quiere "equiparar salarialmente a los profesores andaluces y más medios para infraestructuras y está de acuerdo, como todos los miembros del PP, en nuestra propuesta de ley", que incluye entre otros aspectos las materias troncales, libertad de elección o evaluación de conocimientos.

También se ha referido al caso de un niño al que ha retrasado una operación urgente porque "la Junta de Andalucía es incapaz de comprar un endoscopio que vale poco más de 40.000 euros" y ha preguntado si "esta es la sanidad que quiere Susana Díaz".

"En Andalucía se habla de cambio o continuar, de seguir 40 años más de una sanidad y educación de segunda por culpa de la Junta o tener una expectativa de futuro, una garantía de cambio con el PP", ha manifestado.

Ha recordado la llegada este miércoles a las costas andaluzas de cientos de migrantes

En cuanto a la inmigración, ha recordado la llegada este miércoles a las costas andaluzas de cientos de migrantes y ha recordado que los populares ya dijeron que "el efecto llamada del Gobierno del PSOE era tremendamente irresponsable y los datos lo avalan".

"Este gobierno es tremendamente incompetente", ha indicado Casado, quien ha señalado que "no puede haber papeles para todos" y ha apostado por la cooperación con Marruecos y por una "inmigración regular, ordenada y vinculada a un mercado de trabajo".

Asimismo, ha abogado por exportar el modelo de gestión llevado a cabo por el PP en Málaga al Gobierno andaluz, valorando que bajo la gestión popular esta ciudad ha conseguido "convertirse en referente de turismo cultural y de innovación tecnológica".

"Este es el modelo que Juanma Moreno quiere aplicar en Andalucía", ha asegurado el dirigente popular, quien ha recordado que el PP "ha llegado a estar al frente de las ocho capitales de provincia, de cinco de las ocho diputaciones y de 25 de las 27 principales ciudades de la región".

"Esa gestión es la que Juanma Moreno va a llevar a la presidencia de la Junta de Andalucía, la misma que él hizo desde el Ayuntamiento de Málaga y desde el Gobierno de España", ha concluido.