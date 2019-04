Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y candidato popular a la reeleción, ha eludido valorar que Juan Cassá haya sido nombrado de nuevo candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la ciudad, pero ha asegurado que "conoce el Ayuntamiento más, al menos, que antes".

"No tengo debate en estos temas de otros partidos y candidatos", ha dicho, asegurando, tras ser cuestionado por los periodistas sobre la candidatura de la formación naranja a las próximas elecciones municipales de Málaga, que "siempre he sido muy respetuoso, y es una decisión personal de él y sobre todo del partido de Ciudadanos, que no entro en valorar".

En este punto, sí que ha dicho que Juan Cassá "conoce el Ayuntamiento, vamos a decirlo de esa manera, más, al menos, que antes; algo más que antes".

"Mi respeto a la decisión de Ciudadanos, mi respeto a Juan Cassá, como he dicho en relación con otros candidatos", ha concluido De la Torre. PSOE

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha recordado que son decisiones que corresponden a cada partido y ha felicitado a Juan Cassá.

"Espero que en el futuro, por el bien de la ciudad, seamos capaces siempre de ponernos de acuerdo y buscar el interés general por encima de todo", ha concluido.