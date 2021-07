Los empresarios de Málaga denuncian la inestabilidad jurídica del nuevo plan de inundabilidad

La Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma), ha denunciado que el nuevo mapa de riesgo de inundación que está en trámite por la Junta de Andalucía deja a los empresarios en una situación de "inestabilidad jurídica total", según ha afirmado Antonio López Olmo. el presidente de los empresarios.

"Nos sorprende que esté pasando desapercibido para la población, estos planes supondrían que a 50 años no se podrían dar licencias en Málaga de ningún tipo, es paralizar el tejido industrial de Málaga", ha apuntado López. A su vez los empresarios han denunciado que en estos planes no están recogidos los efectos reductores que tendrían sobre el riesgo de inundación las obras que tienen en contratación por un valor de 8.900.000 euros, "no tiene sentido que se hagan trabajos para reducir el riesgo de inundabilidad y no se incluyan en el mapa", asegura Manuel Jiménez, abogado de Apoma.

Si estos mapas de inundabilidad se aprueban definitivamente el 60% de los parques empresariales de Málaga capital se verían afectados en periodos de retorno de 10 y 50 años. "Esto ha supuesto ya incontables pérdidas para Málaga, ningún inversor va a venir si no sabe si le van a conceder licencia", ha afirmado López.

El presidente de Apoma ha recordado que “está pendiente la ejecución de un proyecto que permitiría reducir considerablemente estas zonas inundables. Sin embargo, si entran en vigor estos mapas que actualmente están en exposición pública nos podemos encontrar que haya millones de metros cuadrados donde sea muy difícil, desde el punto de vista legal, hacer cualquier actuación urbanística durante muchos años”. “Exigimos que estos mapas recojan los cambios que supondrían la actuación que va a ejecutar la Junta de Andalucía para reducir el riesgo de inundación y evitar la indefensión jurídica para miles de empresarios”, añade López Olmos.

Apoma advierte que en caso de que los planes de inundabilidad no se modifiquen o recojan esta excepción no se podrá actuar sobre ninguna de las superficies que están en las zonas afectadas, salvo que cada empresa realice las medidas correctoras pertinentes de forma individualizada. “Esto supondrá la paralización del desarrollo industrial de Málaga en un momento histórico tan importante como el actual, en el que se ha puesto de manifiesto que es fundamental contar con un tejido productivo que vaya más allá del sector turístico”, insiste el máximo responsable de Apoma.

Manuel Jiménez, abogado de Apoma, ha indicado que van a presentar las alegaciones basándose en el modelo francés, donde rige la misma normativa europea que aquí, "allí han encontrado soluciones a casos similares al de Málaga". Además, indica que la Junta de Andalucía no les aporta los modelos hidrográfico e hidrológico con los que se ha desarrollado el mapa, por lo que les hace pensar "que los mapas no están bien".