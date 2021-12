Las empresas de Málaga resisten a la sexta ola gracias al teletrabajo

Las curvas de avance del coronavirus transmiten cierta tranquilidad: pese al pico de contagios, por encima de los 1.500 diarios en Málaga en los últimos días, vemos como las UCIs, los ingresos y los decesos no están creciendo a la misma velocidad. Suspiramos porque las vacunas y el ómicron hacen que la enfermedad sea más leve, hay quien apunta a que se puede sentir como una mala resaca, aunque no siempre es así. Pese a ello, 1.500 positivos diarios significan por fuerza el mismo número de personas cumpliendo cuarentena. Además, el número de recuperados en la provincia no está siguiendo el ritmo de los contagios tampoco. Si las anteriores olas supusieron problemas en los hospitales, ahora las miradas se trasladan a las empresas y, de momento, las malagueñas están esquivando el problema con elasticidad y teletrabajo, siempre que sea posible.

Así, en el Málaga TechPark (PTA), asegura Felipe Romera que se ha visto mucho el descenso del movimiento de personas, pero no porque se hayan producidos brotes entre los trabajadores “que seguro que algún contagio habrá”, sino porque las empresas “han adoptado el sistema mixto de teletrabajo, por el que tres o cuatro días a la semana se trabaja desde casa”. A esto, además, se le suman las vacaciones navideñas que muchos de los empleados toman en estas fechas para estar cerca de la familia.

Las empresas tecnológicas, afianzadas ya en el teletrabajo antes de la pandemia y reafirmadas después, no han notado mucho estos efectos, evitando con el trabajo en remoto los posibles brotes que se pudieran dar en ambientes de oficina.

De esta manera, Freepik, la empresa malagueña líder en recursos gráficos, “no ha notado especialmente el número de contagios y seguimos trabajando con total normalidad”, asegura Pablo Blanes, su cofundador. No se han planteado todavía la vuelta al trabajo presencial obligatorio porque se han adaptado al teletrabajo y rinden bien. Además, ayuda a mantener la distancia social y facilita la conciliación laboral de sus trabajadores.

En otra de las empresas punteras tecnológicas de Málaga, UptoDown, tampoco se han decidido a volver del teletrabajo. Ahora están en pleno proceso de mudanza a un espacio más grande dentro de la capital “y cuando volvamos a la oficina no vamos a implantar el trabajo completamente presencial, sino que dejaremos elegir la fórmula que prefieran los trabajadores, si quieren podrán trabajar en la oficina o lo harán desde casa”, afirma Luis Hernández, CEO de la empresa. En este sentido no han notado muchas bajas por el coronavirus, “no sé si porque somos una empresa pequeña y con trabajadores jóvenes, pero, de momento, no hemos tenido sobresaltos”.

Pese a que en las empresas pequeñas es más improbable un brote, aún más si teletrabajan, muchas de ellas están obligadas a trabajar presencialmente y sí temen un brote. De esta manera, son las pequeñas empresas las que más sufren esto y no es raro ver establecimientos cerrados por la ciudad en los que un cártel anuncia el cierre para garantizar la seguridad de los clientes una vez detectado un positivo entre los trabajadores.

Pese a ello en uno de los sitios en los que más expuestos podrían estar, el Hospital Clínico de Málaga, se están produciendo bajas, “pero nada significativo en ninguno de los servicios, por eso mismo no está afectando a la actividad asistencial de momento, se está trabajando con normalidad”, aseguran desde el centro sanitario.

Otro de los centros de trabajos que podría preocupar por su alta cantidad de trabajadores, por lo que puede ser considerado un reflejo de la sociedad, es El Corte Inglés. Desde los grandes almacenes aseguran estar siendo escrupulosos en el cumplimiento de los protocolos de prevención y que, de momento, no hay ningún brote que afecte a grandes áreas, “sí algún positivo en diferentes secciones que se encuentra haciendo cuarentena, pero nada que dificulte el trabajo con normalidad en los centros”.

En estos lugares, cuya actividad supone estar directamente en contacto con el cliente, se es especialmente meticuloso con el cumplimiento de las normas, a fin de no tener ningún brote que pueda complicar la campaña.

De momento, las empresas malagueñas están pudiendo llevar la explosión de ómicron con teletrabajo y cumpliendo las medidas sanitarias sin que les afecte demasiado.