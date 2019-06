Tres empresas de alimentación de Málaga presentan su oferta en la feria 'Summer Fancy Food' de EEUU

Tres empresas de alimentación de Málaga han presentado su oferta en la feria 'Summer Fancy Food' de EEUU, que se ha celebrado en el Jacob K. Javits Convention Center de Nueva York del 23 al 25 de junio, donde han contado con el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Se trata de las compañías malagueñas Ubago, Triselecta y Ubago Group, que han acudido a este encuentro junto a otras 29 empresas andaluzas que han acudido a Estados Unidos para promocionar sus productos ante los principales compradores del sector de agroalimentación.

Con su participación en esta feria, la exposición más importante de productos gourmet y delicatesen de la costa Este de Estados Unidos, las empresas malagueñas y andaluzas tienen la oportunidad de dar a conocer su oferta gastronómica de calidad a miles de visitantes profesionales e incrementar así el liderazgo del que goza Andalucía en España en el mercado estadounidense de productos agroalimentarios y bebidas.

El mercado estadounidense muestra una demanda específica y creciente por el producto español y por la marca España, no sólo en los productos tradicionales sino en otros más novedosos y especializados. Así, Estados Unidos se mantiene como el primer socio extracomunitario de Andalucía en el sector agroalimentario en los últimos diez años y es séptimo a nivel global en 2018 con el 6,3% de sus ventas al exterior, con una factura exportadora de 679 millones de euros.

Con estos datos las exportaciones agroalimentarias y de bebidas de las empresas de Andalucía a Estados Unidos aumentaron un 141% entre 2009 y 2018, pasando de 301 millones a los 679 millones, lo que supone un crecimiento de más del doble en la última década.

Delegación andaluza

Del total de 31 empresas andaluzas que han participado en la feria norteamericana de la mano de Extenda, además de las tres de Málaga hay otras 14 son de Sevilla (Aceites Ybarra, Andaluza de Sales Marinas, Arasol, Manzanilla Olive, Agro Sevilla Aceitunas, Campomar Nature, Wonkandy, Industria Aceitunera Marciense, Jolca Olives, La Despensa de Palacio, Algosur, Enternational, Aceitunas Montegil y Oleoestepa), y seis de Jaén (Agua Mineral Sierra Cazorla, Oleícola Jaén, Olivar de Segura, Aceite Sierra Cazorla - SAC Encarnacion, Aceites Guadalentín y Oleícola Alvarez).

Además, otras cuatro son de Córdoba (Toro Albalá, Iberandalus, Núñez de Prado Organic Farming, Aroden y Consorcio Exportador Andaluz), una de Granada (Aceites Balcón del Sur), otra de Almería (Castillo de Tabernas) y una de Cádiz (Vinagres de Yema).

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%.

Relevancia de la feria 'Summer Fancy Food Show'

El 'Fancy Food Show' es un certamen organizado desde 1955 por la Asociación Nacional de Ferias de Especialidades Alimentarias y Productos Gourmet (NASFT, en sus siglas en inglés). Tiene lugar dos veces al año: 'Winter Fancy Food', que se celebra en San Francisco, y la presente edición, que se desarrolla en Nueva York.

Concretamente, la 'Summer Fancy Food Show' es la edición estival que cubre el mercado de la Costa Este, siendo ésta la exposición de productos gourmet y delicatesen más relevante de las dos ediciones anuales y la de mayores dimensiones. Su notable capacidad como generadora de negocio se ve reflejada en la participación que registró en su pasada edición, la 64ª, que acogió a 2.600 expositores en 360.000 metros cuadrados, y contó con la participación de 54 países.

Asimismo, por primera vez ICEX, en colaboración con FIAB, ha organizado un espacio gastronómico en el Pabellón Español dando valor añadido a todas las empresas participantes y garantizando una mayor visibilidad.

Entre los visitantes profesionales de la feria pueden destacarse nombres como Whole Foods, Trader Joe's, Zabar's, Central Market, Starbucks, The World Residence at Sea, Dean & Deluca, Roche Bros., HEB Mexico, Wynn Las Vegas o JetBlue Airways.

Líder en ventas agroalimentarias a EEUU

Según los datos de Extenda, EEUU se mantiene como primer destino fuera de Europa en exportaciones andaluzas en el sector, al alcanzar los 679 millones de euros en 2018. Estados Unidos es séptimo en el ranking total de ventas agroalimentarias de Andalucía, con un incremento del 141% (más del doble) en la última década. De esta forma, Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma española que más exporta a Estados Unidos en la industria agroalimentaria.

El número de empresas exportadoras también han crecido a lo largo de la última década, tras pasar de 265 en 2009 a 503 en 2018 (238 firmas más), creciendo casi el doble con una subida del 90%; al igual que las exportadoras regulares, que pasaron de 136 en 2009, a 215 en 2018 (79 firmas más), con un incremento del 58%.

Sevilla es la primera provincia exportadora, con 299 millones de euros, el 44% y un crecimiento del 36% en la última década; seguida de Córdoba, con 152 millones, el 22,5%, que multiplica por cuatro su factura en este periodo al crecer un 356%; y Málaga, con 111 millones, el 16,4%, que multiplica por 15 su cifra, con un alza del1.401%.

En cuarto lugar se encuentra Cádiz, con 45 millones, el 6,7%, que triplica su dato, con un aumento del 271%; seguida de Almería, con 25,7 millones de euros, el 3,8%, que multiplica por seis su facturación (+510%); Granada, con 18,9 millones, el 2,8%, que multiplica por ocho su dato, con un ascenso del 771%; Jaén, con 17 millones, que multiplica por nueve su cifra (+845%); y Huelva, con 9,3 millones, que multiplica por 46 su cifra (+4.530%).

Andalucía exporta principalmente aceite de oliva, con más de la mitad de las ventas, el 51%, hasta sumar 346 millones de euros, que multiplica por cuatro su cifra en la última década con un ascenso del 342%; seguido de conservas hortofrutícolas, con 149 millones de euros, el 21,9%; y otras grasas y aceites, con 51 millones de euros, el 7,5%, que multiplica por 31 su dato (+3.041%).

Esta acción se engloba en el marco de actuaciones previstas exclusivamente por Extenda para el sector agroalimentario en 2019, un ámbito prioritario para el comercio exterior de la región. Las empresas andaluzas del sector tienen la oportunidad de seguir internacionalizando su actividad en el resto de acciones programadas por Extenda para este sector.