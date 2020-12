Una enfermera agredida: “Me he sentido sola, desprotegida y creía que me iba a matar”

“Me he sentido sola, desprotegida y creía que me iba a matar”. Así se expresa una enfermera del área de cirugía cardiovascular del Hospital Regional que denuncia que este pasado domingo fue agredida por una paciente que estaba ingresada en planta. Esta profesional sanitaria, que prefiere mantener el anonimato, asegura que en su planta hay una joven de 25 años con trastornos psiquiátricos ingresada desde el pasado 28 de noviembre. Está en una habitación individual, aunque sale al pasillo dando gritos o intenta entrar en otras habitaciones. Esta enfermera narra que no había tenido comportamientos violentos hasta este domingo cuando la atacó a ella y a otra compañera.

“Estaba en el pasillo y entró en una habitación donde había otros dos pacientes. Estaba alterada, le arrancó el boli de la camisa a una compañera e intentó arrancar la toma de oxígeno para pegarnos. Intentamos reducirla y me agarró del pelo, grité, arrancó un bote, me pegó en la cara, me hizo sangre y ahí paró. Tenía muchísima fuerza y yo pensaba que me mataba. Menos mal que no me cogió las tijeras que llevo habitualmente encima porque me las podía haber clavado en cualquier sitio”, señala esta enfermera.

Esta profesional está planteándose poner una denuncia, pero no a la paciente ya que tiene una enfermedad mental y no es responsable de sus actos, sino al hospital porque considera que ha habido una “mala gestión”. Por una parte, asegura que nadie le comunicó, pese a ser enfermera de la planta, que a la paciente no se le estaba administrando su medicación sino solo un compuesto básico. También señala que llamaron al supervisor o al médico de guardia y no acudieron, así como que los agentes de seguridad tardaron mucho en hacer acto de presencia. “Eso pasó a las 10, fui a Urgencias a que me hicieran un parte de lesiones, volví y ni siquiera había aparecido el médico responsable de esa chica”, afirma enojada esta enfermera.

“Parece que si estas desgracias no se hacen públicas no se toman medidas y queremos que se tomen medidas y que se cambie lo que haya que cambiar”, añade Ignacio Anguita, delegado del Satse en el Hospital Regional, quien denuncia que “no se puede dejar sin medicación a una paciente psiquiátrica sin decirlo ni buscar ninguna alternativa”