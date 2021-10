Enfermeros ven que las consultas de acogida les relegan a "porteros" si no crecen las plantillas

El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha censurado este martes el "ninguneo y falta de participación y diálogo" del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), con su sector, "la profesión sanitaria más numerosa de todo el sistema sanitario andaluz", así como subrayado su oposición a la nueva Estrategia de Atención Primaria que se está implantado, que les relega a "porteros" si no aumentan las plantillas de trabajadores y se quita la atención finalista de las consultas de acogida, un triaje llevado a cabo por enfermeros que implanta esta nueva estrategia.

Como detalla en un comunicado el CAE, formado por los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería de las provincias de la región, que representan a más de 43.000 personas, esta nueva estrategia se ha puesto en marcha en los centros de salud desde el viernes 1 de octubre, lo cual también critican por el hecho de que se han reunido con el consejero en Sevilla este lunes "a petición de éste, tres días después del arranque de este nuevo modelo y tras meses de ausencia de interlocución con la Consejería".

Según el CAE, en un encuentro mantenido este lunes, "Aguirre ha entonado el 'mea culpa' por esta falta de diálogo" y se ha comprometido a establecer un "contacto fluido" con el CAE y con los Colegios de Enfermería de las distintas provincias a partir de ahora, fijando un calendario de reuniones técnicas para trabajar de manera conjunta, compromiso que los enfermeros esperas "que sea una realidad en el menor tiempo de espacio posible".

El sector considera que la Consejería ha anunciado o puesto en marcha diversas cuestiones "dejando al margen el conocimiento y experiencia de las enfermeras", una "falta de interlocución" que se produce, además, tras un año y medio de pandemia en el que esta profesión ha sido protagonista en la lucha contra el coronavirus y en la vacunación de la enfermedad.

Entre estos temas que se han ido "dejando al margen" citan el diseño de la nueva Estrategia de Atención Primaria y el nuevo modelo de atención presencial en los centros de salud que, según la Consejería, han vuelto a la normalidad desde el viernes 1 de octubre, cuando "lo cierto es que se sigue relegando la atención presencial en favor de la atención telefónica", en palabras del presidente del CAE y presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco.

Esto, unido a las nuevas consultas de acogida atendidas por personal de enfermería y a la dificultad de los ciudadanos para conseguir cita presencial con su médico, "están desincentivando el uso de la sanidad pública en detrimento de la privada", afirma Carrasco.

Estas cuestiones han provocado que el presidente del CAE remitiera recientemente sendas cartas al consejero de Salud y Familias recordándole, como se le ha trasladado de nuevo en la reunión de hoy, que "las enfermeras no han participado en el diseño y desarrollo de ningún apartado incluido en la nueva Estrategia de Atención Primaria", tras la afirmación del Consejero de que parte de esta estrategia se había consensuado con los colegios profesionales, entre otras entidades.

Concretamente, en su comparecencia del 9 de septiembre en la Comisión de Salud y Familias en el Parlamento de Andalucía, Aguirre dijo del punto sexto de la Estrategia de Atención Primaria, centrado en la desburocratización, que "la finalidad es muy clara: el médico de familia no debe de asumir trámites burocráticos que no sean de su competencia, porque es un bien escaso. Para ello, aprobaremos el procedimiento de desburocratización de la atención primaria, documento consensuado con la sociedad científica, los colegios y representantes de los trabajadores".

El CAE ha solicitado al consejero que rectifique estas palabras, "dejando claro que en ningún caso ni el Consejo Andaluz, ni los Colegios Oficiales de Enfermería de Andalucía, han consensuado ningún documento con la Consejería en relación al nuevo modelo asistencial presentado" para atención primaria, un modelo que, tal y como se han diseñado las nuevas consultas de acogida, "convierte a las enfermeras en meras porteras de los centros de salud, sin posibilidad de dar una atención finalista y adecuada a los pacientes, para las que están capacitadas".

En concreto, estas consultas están restringidas a 18 protocolos de atención que dan respuesta a diferentes patologías de atención no demorable, pero en los que el papel de las enfermeras queda reducido a poco más que, o bien ofrecer meros consejos de salud, o bien prescribir productos farmacéuticos que cualquier persona puede comprar libremente en las farmacias, o derivar al médico para que prescriba el medicamento correspondiente.

"Los profesionales de la Enfermería queremos tener competencia no sólo en torno a 18 protocolos, sino en muchos más, pero siempre que pueda ofrecerse una atención finalista y de calidad. Queremos más competencias y responsabilidad, acorde a nuestra titulación, formación y experiencia, y queremos un sistema de salud pública accesible a todos", ha afirmado José Miguel Carrasco.

Al respecto, desde el CAE ha precisado que no se está en contra de la filosofía y objetivo último de estas consultas de acogida, "siempre y cuando permitan una atención finalista y pasen necesariamente por un aumento de las plantillas y de las ratios enfermera-paciente, ratios donde Andalucía sigue a la cola de España", todo ello "si se quiere que sean eficaces y no sobrecarguen aún más la labor de la Enfermería, y no sean un motivo para que los ciudadanos rehúyan de acudir a su centro de salud y se marchen a la sanidad privada o a las urgencias hospitalarias, colapsando estas últimas".

Asimismo, el Consejo Andaluz de Enfermería muestra su "total rechazo" a la implantación de la Guía Técnica para consulta de Atención Telefónica por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que convierte la atención telefónica predominante en las relaciones con los usuarios de los centros de atención primaria. "Se instaura un sistema que dificulta la accesibilidad de los ciudadanos a la Atención Primaria, ya que a unos profesionales del sistema sanitario se puede acceder directamente tanto mediante atención telefónica o presencial, mientras en el caso de otros se dificulta el acceso", agrega el CAE.

A su juicio, en la citada guía se ponen en funcionamiento una serie de circuitos en los que unos profesionales se convierten en el control de acceso a otros, en "meros porteros", con lo que se dificulta la accesibilidad y la agilidad en la atención, desincentivando una vez más el uso del sistema sanitario público.

Además, el CAE ha mostrado su pesar por la incomprensible ausencia de la profesión enfermera en la composición de las nuevas unidades de gestión de salud pública (UGSP) del SAS, en las que sí estarán farmacéuticos, veterinarios y epidemiólogos, entre otros. Estas unidades estarán integradas en los distritos sanitarios de atención primaria o en las áreas de gestión sanitaria del SAS, y en su composición estructural básica la Consejería omite, una vez más, la presencia de enfermeras y enfermeros.

"Una ausencia incomprensible, si se tiene en cuenta que en las UGSP se integrarán, entre otras áreas de conocimiento, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, y que entre sus funciones está desarrollar acciones de promoción y educación para la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia de la salud, y la prevención de los factores de riesgo para la salud en los establecimientos públicos", ha apuntado Carrasco.