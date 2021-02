Advierten de que harán falta más enfermeros en los centros de salud si se implanta el triaje en Málaga

El triaje es la clasificación que en función de la gravedad se hace de los pacientes en los hospitales cuando llegan a Urgencias. Es un trabajo que realizan los enfermeros. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pretende aplicarlo también en los centros de salud para la atención presencial de la demanda no demorable.

Ahora, cuando llegan usuarios sin cita para ser atendidos, un administrativo del mostrador los deriva a un médico. Pero el SAS ya pilota en algunos centros la llamada Consulta de Acogida de Enfermería. Las urgencias vitales no la usarán debido a su gravedad, ni tampoco la sintomatología sospechosa de Covid, que se derivará a su circuito específico. Pero –según este proyecto–, el resto de los pacientes serán enviados por el administrativo a este sistema de triaje que se pretende implantar en Primaria.

Una enfermera “realizará una valoración de la situación e identificará si por las características clínicas, el problema se resolverá en esta consulta o se derivará para su resolución”, señala el documento explicativo de la iniciativa remitido a los profesionales.

Los facultativos están a favor ya que aplauden que se establezca un filtro para que les llegue lo que realmente sea no demorable y de su competencia. Los enfermeros no están en contra, pero aclaran que si es otra tarea más que deben asumir, serán necesarios más profesionales. “Los enfermeros están perfectamente capacitados para esa función. Llevan décadas haciendo esa clasificación en los hospitales. Pero se necesita tiempo y personal. No podemos seguir asumiendo nuevas tareas si no hay un incremento de personal”, esgrime el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez. Recuerda que a la sobrecarga laboral que ya tenían antes de la pandemia debido a las plantillas mermadas por los recortes, con el Covid se han sumado las tareas de rastreo de contactos y la vacunación contra el virus.

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) pide la “implementación urgente” de este triaje. Sostiene que permitirá “filtrar y ordenar la asistencia en función de la gravedad del paciente”. Para esta organización, la Consulta de Acogida es positiva porque la enfermera podrá solucionar el problema, derivarlo al facultativo de inmediato o en diferido; o bien a otros profesionales de los equipos básicos de atención primaria (EBAP). Este sindicato recuerda que ya antes de la pandemia, estos profesionales tenían una gran sobrecarga asistencial y burocrática, situación que se ha “incrementado” con la pandemia.