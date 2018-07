"Me escondí en un bosque hasta que me avisaron de que salía una patera a España"

Salif -nombre ficticio- asegura que tiene 17 años y, sin embargo, se encuentra inmerso en un procedimiento judicial para demostrar que es menor de edad. Las pruebas osométricas que le practicaron a su llegada a Málaga -y que suelen tener un margen de error de dos años- determinaran lo contrario. Pero su historia, marcada por la tragedia, va más allá de su fecha real de nacimiento. Huérfano de madre, el joven cuenta en una conversación telefónica con este periódico que abandonó Mali, su país de origen, hace un año, cuando todavía tenía 15. Huía de su familia al sufrir, según su testimonio, malos tratos por parte de su tía, con la que su padre contrajo matrimonio. Tras pasar por Argelia llegó hasta Marruecos, donde tuvo que dedicarse a la mendicidad y a limpiar calles. Así consiguió los 1.000 euros que le exigían para llegar en patera a España.

Aunque el progenitor discrepaba con la idea de que su hijo iniciara una nueva vida en la península, Salif, que tenía "miedo a morir", decidió adentrarse en un viaje sin garantías. Durante un tiempo permaneció escondido en el bosque Bolingo, en Marruecos, para evitar que la Policía lo deportara. "Todas las noches, a las 4 de la mañana, me levantaba y salía corriendo, hasta que un día me llamaron para avisarme de que salía una patera", explica. La travesía duró un día completo, aunque solo tiene recuerdos vagos ya que una reacción química le provocó una sensación de mareo que no le desapareció en todo el trayecto.

El miedo que sintió al llegar de madrugada a España se tornó en alegría. "Ahora solo siento felicidad y pienso en buscar estabilidad", manifiesta. Duerme en un centro de acogida humanitaria para inmigrantes y recibe clases de español. Participa además en un taller de Cruz Roja para fomentar "la inclusión en la nueva realidad en que se encuentra, conocer el entorno y la cultura del país", detalla una de las voluntarias que lo atiende. También recibe asistencia jurídica y psicológica. Una educadora social le facilita un plan de intervención para detectar problemas durante su estancia y contribuir a su integración.

Salif se encuentra en situación irregular. Al cumplirse los tres meses de estancia máxima permitida en el centro de acogida, tendrá que comenzar a caminar solo. "Desde el programa podemos ofrecerle un billete para trasladarse a otra ciudad o puede iniciarse un procedimiento para continuar el seguimiento si hay una demanda de asilo político", afirma la voluntaria, que reconoce que el caso del joven "es de extrema vulnerabilidad". "Quiere trabajar en España, pero tiene que aprender bien el idioma. Está muy implicado y querría entrar en un centro de protección de menores extranjeros no acompañados", sostiene. Para ello, deberá demostrar que lo es. "Las pruebas osométricas están estipuladas para perfiles europeos, que son distintos al de los africanos. La mayoría de los casos concluyen que son mayores cuando en realidad ellos dicen que son menores. Tenemos el certificado de nacimiento, pero hay que iniciar un procedimiento con la Fiscalía de Menores", explican desde Cruz Roja.