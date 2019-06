Estafan a varios colegios en Málaga con una supuesta lucha contra el cáncer infantil

Varios colegios malagueños han sido supuestamente estafados por la asociación aragonesa Linceci, que se dedicaba a recaudar dinero para luchar contra el cáncer infantil y para ayudar a niños de países del tercer mundo. La Policía Nacional de Zaragoza ha comunicado esta mañana que se trataba de una organización criminal que utilizaba los fondos obtenidos en su propio beneficio y que ha detenido a cinco personas, de las cuales dos están en prisión y otras tres en libertad con cargos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

Según ha informado la Policía esta mañana, esta red ha llegado a estafar cinco millones de euros y había tejido un complejo engranaje empresarial formado por cinco o seis sociedades que tenía una ramificación en Perú, donde se supone que también ayudaban con los recursos captados en España. Uno de los dos detenidos que sigue en prisión es precisamente peruano.

La Policía señala que Linceci hacía donaciones ínfimas y el resto del dinero recaudado se lo quedaban los propietarios, que llevaban un importante tren de vida. El supuesto cabecilla de la red, R. P. R, se había puesto a sí mismo un sueldo de 15.000 euros mensuales y su esposa se llevaba otros 5.000 euros al mes. A los detenidos se les han intervenido diez vehículos, varios de ellos de alta gama, un chalé y dos pisos.

Para hacerlo más creíble montaron una centralita en Zaragoza para atender todas las llamadas y ponerse en contacto con las asociaciones de padres y madres de los colegios en España en la que han llegado a trabajar un centenar de personas y estaban creando otro en Perú. La Policía cree que los empleados de esa centralita desconocían que el dinero que se estaba recaudando no fuera para esos fines sociales.

La noticia ha sentado como una bomba en las asociaciones de padres de varios colegios malagueños que han colaborado con Linceci. Una de ellas es el AMPA del colegio Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre. "Contactaron con nosotros hace apenas un mes. Los busqué en internet y vi que tenían un dossier grande con 40 asociaciones de toda España y que aparecían en el registro nacional, por lo que parecían fiables. Nos dijeron que querían comprar unos coches eléctricos para subir a los niños en los hospitales, le pregunté al resto de padres y les hicimos un pedido de 350 bolsas solidarias por 1.225 euros", comenta el presidente del AMPA, Julián Sesmero. Eran bolsas de tela con mensajes positivos por las que cada padre pagó 3,5 euros. Las bolsas llegaron, pero nunca se pudieron imaginar que el dinero no se donara realmente a la lucha contra el cáncer infantil como les prometieron. Sesmero ya lo ha denunciado "y esperamos recuperar hasta el último euro".

Yolanda Reigaza, presidenta AMPA Colegio San Juan Alhaurín de la Torre "El año pasado le compramos unos lápices y este año unas bolsas solidarias por, en total, unos 900 euros. Nunca piensas que puede ser una estafa"

Además de ese colegio, en Alhaurín de la Torre también se han visto afectados el San Juan, el San Sebastián y una escuela infantil. Yolanda Reigaza, presidenta del AMPA del colegio San Juan, detalla que llevan dos años colaborando con Linceci. "El año pasado les compramos unos lápices y este año las bolsas solidarias, sumando unos 900 euros entre los dos", destaca. Reigaza explica que les contactaron el año pasado desde Linceci por correo electrónico y que en todo este tiempo han mantenido la conversación con una de las teleoperadoras por teléfono, correo y whatsapp. "Una operadora me mandó toda la información y fotos de las cosas que habían hecho. Una nunca piensa que pueda ser una estafa, es algo que no me podía imaginar y estamos muy descontentos", añade.

Julián Sesmero. Presidente AMPA Colegio Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre "Los busqué por internet y parecían serios. Lo hemos denunciado y vamos a intentar recuperar hasta el último euro"

La noticia se ha conocido hoy y se sabe que ya hay afectados de colegios en Algarrobo -donde el AMPA Santa Ana del colegio José Gil López había donado 1.400 euros-, Casares, Ronda o Málaga capital. La operación policial sigue abierta y seguramente saldrán a la palestra más centros educativos, de Málaga y de otras partes de España, que hayan sido víctimas de esta asociación.