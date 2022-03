El estallido del campo en Málaga

Los agricultores no se han sumado ahora a las protestas. El campo lleva ya años alertando de la situación desesperada que vive y reclamando soluciones con movilizaciones desde antes del inicio oficial de la pandemia. Pocos días antes de decretarse el estado de alarma y cuando todavía se pedía no alarmar por la llegada del coronavirus, Antequera fue el escenario de una gran manifestación de agricultores que pedía al Gobierno que tomase medidas para rescatar al sector de una muerte que las organizaciones agrarias consideran segura si nadie lo remedia.

Desde entonces nada o casi nada ha cambiado. Incluso en muchos casos la situación fue a peor, como la subida de los costes de producción por los incrementos de los precios de los combustibles, semillas, productos fitosanitarios o alimentos del ganado. A ello se suman los bajos precios que les pagan por sus productos y una cadena de ventas en la que los productores son los que menor margen tienen frente a los elevados precios que el consumidor final tiene que pagar por estos productos en tiendas y supermercados.

“Este año he sembrado, pero menos que otros. No he querido sembrar todo el campo; es mucho dinero el que tienes que tirar al campo con el futuro tan incierto que tenemos”, explica Joaquín Becerra, un joven agricultor que reconoce que debido al incremento del coste de producción, tuvo que tomar una medida complicada.

“No es cuestión del último mes. Mucho antes, los precios de los fertilizantes ya subían casi a diario sin saber a qué respondía”, afirma. Al mismo tiempo explica que el precio del abono para cereales pasó de costar entre 0,30 y 0,40 euros a situarse entre 0,58 y 0,80 euros. Una escalda del precio que asegura que se sigue manteniendo.

Para los pequeños agricultores cualquier inconveniente en este momento puede suponer la pérdida de una gran cantidad de dinero. “Está imposible echarle al campo abonos; al precio que están, no es rentable”, explica Pedro, otro pequeño agricultor que este año decidió prescindir de estos productos y fiar su suerte a lo que sus tierras produzcan sin ningún tipo de apoyo.

A ello suman el incremento de los combustibles. El precio del gasoil agrícola que consume un tractor pasó de 0,45 euros en septiembre a los 0,80 euros que cuesta en la actualidad. “Un tractor puede consumir tranquilamente 200 litros al día trabajando”, explica Joaquín.

Mientras tanto, Juan Antonio García, un apicultor de Cuevas del Becerro, también muestra su preocupación por su incierto futuro. “La miel no es un producto imprescindible y la reacción puede ser no comprarlo”, explica. Tiene la esperanza de que los precios de venta puedan incrementarse para salvar el aumento de sus costes de producción. “Puedo estar teniendo un sobrecoste en estos momentos de unos 10.000 euros al año”, dice Juan Antonio, que pide que se apueste por los productos de proximidad. Además, demanda al Gobierno central que se respalden los productos españoles en lugar de rebajar las criterios de calidad para importar de otras regiones.

Una situación que no es mejor en el sector ganadero, que también está teniendo que soportar un importante incremento de los precios de los alimentos para los animales y hacer frente a la subida del precio de la electricidad, que en algunas explotaciones también supone un gasto muy importante para la actividad.

“Hay ganaderos pidiendo créditos para poder alimentar a sus rebaños porque no tienen dinero”, sostiene Miguel Ángel Reguera, un productor bovino en ecológico. “En mi caso, los tacos de alimento ecológico para suplementar al ganado cuando es necesario han pasado de 0,26 euros en enero de 2021 a 0,42 euros en la actualidad”, dice Reguera.

Un incremento del precio al que se sumó una crecida del consumo debido a la falta de pasto natural que provocó la sequía, lo que añade un coste adicional que sostienen que luego no se refleja en los precios de venta.