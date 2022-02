El estrés hídrico ya no es sólo un problema agrícola

Apenas se recuerda qué días llovió durante este otoño o en este invierno en Málaga, y en aquellos que lo hizo, como los previos a Navidad, las precipitaciones no se dejaron notar en los embalses. Al menos en el de La Viñuela, cuyo sistema de abastecimiento para la Axarquía se encuentra en situación de “excepcional sequía” decretada por la Junta de Andalucía.

En esta segunda semana de febrero –según el dato aportado por el Ministerio para la Transición Ecológica, Aemet, SAIH Confederaciones– el pantano de La Viñuela se encuentra al 15,15 por ciento de su capacidad con apenas 25 hectómetros cúbicos. Una cifra que roza el mínimo histórico de las dos últimas décadas. Fue en diciembre de 2008 cuando registró 20 hectómetros cúbicos, esto es, un 12 por ciento de su capacidad.

La situación es tan crítica, que los alcaldes de la Axarquía ya no solo muestran su preocupación por las repercusiones que tendrá en la agricultura, sino también para el abastecimiento humano. De ahí, que con las miras puestas en el verano, y a la espera de que pudiesen llegar las lluvias de primavera, estén planteándose medidas. También refuerzan sus exigencias en la búsqueda de soluciones a otras administraciones.

“Estamos muy preocupados con la situación de estrés hídrico que sufre el sistema Viñuela – Axarquía que abastece en su totalidad a la población de Iznate. Tenemos que ahorrar agua”; reconoce el alcalde de Iznate, Gregorio Campos (PSOE) quien va a intensificar las campañas de concienciación de consumo de agua. “También estamos trabajando con los equipos municipales de mantenimiento para mejorar las redes de abastecimiento. De hecho, ya llevamos años trabajando en la optimización de los recursos para evitar que se pierda una gota”, indica el regidor que está “sectorizando” las diferentes zonas del pueblo, “de forma que siempre podamos tener un control del consumo del agua y reparando las conducciones ante cualquier fisura”. La optimización de los recursos hídricos pasa incluso por la instalación a corto medio plazo de contadores inteligentes.

“En definitiva, de lo que se trata es de mejorar las infraestructuras para poder pasar el verano con tranquilidad. Sobre todo teniendo en cuenta que aunque tenemos 900 vecinos, en esta época del año se incrementa con los llenos de las casas rurales”, resume.

La sequedad de la tierra también se nota ya en los pueblos del entorno del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama donde los pozos están al 50 por ciento porque ni siquiera han tenido posibilidad de llenarse con las nieves del invierno.

“No pensábamos que nos llegaría a la Sierra porque siempre cae alguna nevada pero no ha sido así. Los sondeos que estamos haciendo se vienen abajo. Tenemos los tres abiertos completamente, y están al 50 por ciento. Nos salva que estamos en invierno y la población es inferior, no sé qué pasará en verano”, manifestó Francisco Abolafio (IU), alcalde de Sedella. Su homónimo en Canillas de Albaida, Jorge Martín (PP) tiene la misma referencia. “Este año sí tenemos un problema. El pasado, aunque llovió poco, con varias nevadas que tuvimos en la sierra con más de 15 centímetros se recargaron los acuífieros, pero este invierno no ha habido nada”, reflexiona Martín quien como Abolafio le preocupa qué pasará en los próximos meses con los cupos para el abastecimiento humano. “Vivimos de la agricultura y del turismo, por eso hemos pasado de estar preocupados por estos sectores, a hacerlo por el consumo de nuestros vecino y vecinas”, reflexiona el alcalde de Canillas de Albaida. “Estamos muy preocupados”, comparte el de Sedella quien se pone mayo como fecha tope para implantar medidas. “Si no llueve lo suficiente esta primavera, trataremos de abrir nuevos sondeos, y no descartamos que este verano tengamos que hacer recortes para llenar piscinas o para regar jardines. El año pasado fue una recomendación, este año, no descarto incrementar la vigilancia para que se cumplan las medidas que podamos imponer”, adelanta Abolafio.

Martín también ha pensado en iniciar campañas de concienciación sobre el uso del agua. “Es un bien escaso, y ahora más que nunca. No se puede malgastar, tenemos que controlar su uso”, señaló. “Si no lo hacemos, me da miedo lo que pueda pasar este verano. Hay que consumir menos”, apostilla.

Los alcaldes de los municipios costeros también viven con angustia la escasez de recursos hídricos del embalse de La Viñuela. No obstante, en algunos como en Algarrobo, y a pesar del aumento de población que experimentan en verano, está garantizado el abastecimiento para los meses estivales. “En la última reunión que hemos mantenido con la empresa suministradora de agua nos han asegurado que con los depósitos que tenemos, no habrá problemas para este verano”, indica el alcalde de Algarrobo, Alberto Pérez (PSOE) quien además trabaja con la adjudicataria del servicio de agua potable para “mejorar el estado de los depósitos de cara a su impermeabilización y a evitar fugas”.

“La agricultura es una actividad importantísima para Algarrobo, pero nuestra preocupación crece cuando la falta de agua ya no sólo afecta al regadío sino al consumo humano”, reflexiona Pérez, quien también está valorando la posibilidad de regar los jardines con agua reciclada una vez que finalicen las obras de mejora del terciario que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las estaciones depuradoras de aguas residuales de este municipio, de Rincón de la Victoria, Vélez – Málaga y Torrox. Con respecto a otras obras que se están acometiendo, el alcalde de Algarrobo confía en que puedan dotar de más recursos hídricos a la comarca de la Axarquía aunque consideró que la urgencia les hace estar “en el límite de tiempo”.

“Este ciclo de sequía que estamos viviendo podría ser similar al de 1995, el peor de la historia del siglo pasado. Así que nuestros retos como ciudad son los del resto de la provincia, sabiendo que hay otros municipios con mayor dificultades”, manifiesta el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. “Por ello, el Ayuntamiento, junto con la empresa municipal de agua, con el objetivo de preservar el agua como fuente de vida, realiza una gestión responsable de los recursos hídricos que conduce al mejor aprovechamiento de estos”, destaca el regidor quien puso como ejemplos “para evitar el consumo indiscriminado de agua”, el cierre de las duchas de playa durante los meses no estivales o el temporizador que tienen instaladas “para evitar el despilfarro”. Otra medida es el uso de los pozos de agua freática para la carga de cubas de los camiones d limpieza y baldeo de calles del municipio.

Al igual que otros ayuntamientos, están trabajando junto a la empresa de aguas en la localización de fugas y la eliminación de pozos que no están en uso para optimizar los recursos hídricos,” así como trabajando en alternativas al suministro de agua para no utilizar el agua de la red municipal de abastecimiento de agua potable”:

“La concienciación es clave para que todos los vecinos, incluidos los que tengan su actividad agrícola, sepan que el agua es un bien indispensable, sin el cual no habría vida. Y a día de hoy, escasea.De igual forma, hemos llevado a cabo campañas de concienciación junto a la empresa de agua de nuestra ciudad”, agrega Salado quien como presidente de la Diputación de Málaga recuerda que se ha puesto en marcha un plan de infraestructuras hidráulicas para la comarca de Antequera y zona norte de la provincia, diseñado para 17 municipios, con un desembolso global de 4,9 millones de euros.

“Y estamos preparando otro plan de infraestructuras hidráulicas para los municipios de la Axarquía, similar al de esta comarca. Desde la Diputación vamos a realizar un estudio para la detección de fugas en la red de agua potable de 77 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes”, informó.

En Torrox, según explica el alcalde Óscar Medina (PP), también se están poniendo en marcha medidas de ahorro de agua como reducir el baldeo de las calles y “estamos colaborando con la Junta de Andalucía y con los agricultores para poder disponer lo antes posible del agua depurada para los cultivos”. “Con respecto a este verano, creo que el consumo está garantizado y no nos afectará turísticamente. No obstante, la situación es difícil”, expresa Medina quien también espera que se produzcan lluvias esta primavera “y que llegue el trasvase en el que trabaja la Junta de Andalucía para traer el agua de la Costa Occidental donde llueve más a la Oriental donde llueve menos”.

Con respecto a las nuevas infraestructuras, el alcalde de Vélez – Málaga, Antonio Moreno Ferrer, a lo largo de esta semana y como secretario general del PSOE en la capital axárquica, califica de “muy positivo” el compromiso del Gobierno de España con la construcción de una desaladora para la comarca. Eso sí, coincide en señalar que “cualquier propuesta de la Junta de Andalucía en este sentido debe venir acompañada por estudios previos serios y rigurosos”.

Además, el regidor, se muestra dispuesto “a hacer de puente para facilitar todos los contactos posibles entre las partes implicadas, incluyendo a las empresas que estén interesadas en hacer realidad este importantísimo proyecto para la comarca, más en una situación de sequía extrema como la actual”.