Damnificados por el euríbor en Málaga: "Hago horas extra los fines de semana"

Las familias malagueñas continúan asfixiadas por el euríbor. Sin más alternativas que renegociar las condiciones o aguantar el envite (eso depende de las posibilidades y obligaciones contractuales de cada cual), son muchas las que han optado por apretarse el cinturón. Ya sea suprimiendo las vacaciones o echando más horas en el trabajo.

Y es que el índice de referencia hipotecario a un año cerró agosto al 4,073% tras una leve bajada (dinámica que llevaba sin experimentar desde hacía 20 meses), dando un pequeño respiro que, aunque es de agradecer por su significado, tendrá por sí mismo escasa repercusión en las cuotas.

Más aún si se tiene en cuenta que los halcones del Banco Central Europeo (BCE) todavía tiene prevista alguna subida más de los tipos de interés. Acción que, en resumidas cuentas, supone cerrar el grifo del dinero al sistema económico para enfriarlo, algo que, si bien resulta efectivo para frenar las cabalgadas de los precios, despoja de sus posibilidades de ahorro a los ciudadanos con préstamos, e incluso va más allá en muchos otros supuestos.

Ejemplo claro de todo lo anterior es el caso de Virginia Lebrón, que posee una casa en propiedad en La Cala del Moral junto a su pareja, para la que tenían una hipoteca con la que estaban “contentos” al haber obtenido unas cláusulas propicias, en parte porque ambos son funcionarios.

Hasta la fecha, llevaban “dos o tres años” abonando una cuota de 476 euros, pero en adelante se les irá a casi al doble, dado que tendrán que costear 931, es decir: 455 euros más. Y, aunque pueden afrontarla, se han visto obligados a “quitar las vacaciones” para llegar con mayor holgura a fin de mes. De momento, desconocen si podrán cambiar su régimen variable por otro fijo por su condición laboral.

Una situación similar viven Alejandro Romero y su familia que, pese a que han pasado unos últimos años “tranquilos” en este sentido, desde que firmaron este préstamo en 2005, ahora han visto cómo la póliza para adquirir su vivienda en el distrito Este ha crecido casi 220 euros: de 450 a 669 euros. Terminarán de pagar el importe total “dentro de 30 años”.

Encaran el futuro con un poco más de estrechez en el saldo disponible, no hasta un punto extremo, pero ella sí que se ha visto abocada a “echar unas horas extra los fines de semana” en el sector de la hostelería, donde se emplean los dos. Se reconocen además “aliviados” por la subvención de los libros de texto para sus hijos por parte de la administración pública andaluza.

César Manzanares, en cambio, no lo ha tenido tan crudo hasta este instante por dos motivos: primero, porque el primer aumento lo ha tenido en agosto; segundo, porque tiene en mente vender la casa este mes. De manera que, si todo marcha según lo planeado, no tendrá que ver cómo el pago de su hipoteca sigue repercutiendo en su renta durante mucho más tiempo. Al menos no en lo referido a esta propiedad, por la que solía abonar “algo más de 1.000 euros mensuales”, y para cuya consecución aún le restan “17 o 18 años más”.

E indica que, en caso de haber querido permanecer en esta vivienda, ubicada en la zona de Añoreta, se habría visto forzado a “recortar gastos por algún sitio, como el ocio, tarde o temprano”, puesto que desde este momento tendrá que afrontar un pago extra de 381 euros cada 30 días, efecto del reajuste del euríbor que tenía contratado a los valores actuales. “Mi pareja y yo tenemos la suerte de tener un buen sueldo, pero no quiero ni imaginarme si le hubieran subido esto a una que no lo tenga…”, reflexiona Manzanares.

Vistos los acontecimientos, Antonio Rodríguez y su mujer sopesaron en un principio cambiar su préstamo a uno de carácter fijo, aunque acabaron descartándolo porque su cuota “pasaba de 420 euros a 720, aproximadamente”.

Y afirman que hacerlo ahora sería “un suicidio”, toda vez que escalaría hasta los 900. Sin esa opción, y con el último incremento incluido, pagan 690 por su propiedad ubicada en el distrito Carretera de Cádiz, a la que aún le quedan 26 años más de hipoteca. Al tiempo, se da la circunstancia de acaban de ser padres hace escasos meses, por lo que sus gastos, como no es difícil averiguar, se han disparado.