Los facultativos mantienen una negociación con el SAS, pero sigue la huelga

El lunes arrancan los paros parciales de los facultativos en los centros de salud de la provincia. Ayer se celebró una segunda reunión entre la Delegación de Salud, el Sindicato Médico y el colectivo Basta Ya. "La huelga sigue, pero tenemos abierta una negociación", explicó un representante sindical. Tanto el sindicato como Basta Ya exigen a la administración sanitaria que concrete muy pormenorizadamente sus compromisos de mejora de la atención primaria porque no se creen sus propuestas. La semana que viene -tras los paros del lunes y el martes- volverán a sentarse para escuchar esos detalles que le han pedido a la Delegación de Salud. "Nuestro compromiso es seguir negociando, pero queremos un documento que no sea de intenciones, sino concreto y sin dudas en su aplicación", apuntaron. "La Administración no ha puesto cosas tangibles sobre la mesa", afirmaron. Hoy está previsto un nuevo encuentro para fijar los servicios mínimos. Los paros están convocados para 15, 16, 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre. Serán de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00.

Por su parte, Salud informó de la puesta en marcha de acciones para renovación de la atención primaria que incluyen el incremento de efectivos, la mejora de la capacidad de resolución así como del Plan de Agresiones. Sobre el aumento de facultativos, la Delegación indicó que "en los próximos 60 días se formalizará el 100% de la oferta de puestos anunciada". También apuntó que antes de fin de año médicos de familia y pediatras dispondrán del acceso al 100% del catálogo de pruebas diagnósticas" publicado en la página del SAS. Sobre las agresiones, Salud destacó la puesta en marcha de la denuncia express y avanzó que, con las fuerzas de seguridad, se analizarán posibles mejoras en los centros. Además, indicó que antes del 1 de noviembre se constituirán comisiones de gestión de la demanda para consensuar propuestas de cara a disponer del tiempo necesario por cada paciente.