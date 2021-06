La familia del anciano atacado con un cuchillo en Marbella cree que fue para robarle

“Había cobrado la pensión y han ido a robarle. Iban a hacerle daño de verdad. Fue todo muy rápido”. Así de contundente se mostró ayer la familia de un anciano de unos 83 años al que una mujer atacó con un cuchillo de cocina en plena vía pública en Marbella. Según su testimonio, facilitado a este periódico, la víctima fue sorprendida con un arma blanca cuando paseaba sólo por la calle. El asalto “estaba orquestado por otra gente que sabía que iba a cobrar”. La Policía Nacional, que poco después detuvo a la presunta autora de la agresión, se ha hecho cargo de la investigación.

La mujer, de entre 50 y 60 años, provocó varios cortes al octogenario, después de haber hecho uso, presuntamente, de un cuchillo de los que se utilizan para cortar el pan. Las heridas, según las primeras pesquisas, eran superficiales. El hombre acudió poco después a declarar a la Comisaría para relatar cómo ocurrieron los hechos.

Fue un empresario conocido en Marbella el que evitó que la mujer continuara atacando al anciano y la agresión fuera a mayores. Un vídeo que ayer fue difundido a través de las redes sociales recoge el momento en el que la supuesta autora, cuchillo en mano, agrede al hombre, que está tumbado en el suelo y trata de defenderse con cierta dificultad. En un momento dado, entra en escena un testigo que presencia el violento episodio y recrimina a la agresora su comportamiento.

Tras gritarle en distintas ocasiones para que depusiera su actitud y soltara el arma, ésta hacía caso omiso y el empresario llegó a propinarle un empujón. A renglón seguido, le lanzó un zapato para frenarla. La víctima, tambaleándose, llega a ponerse en pie.

La familia se muestra agradecida con la actuación del empresario que se enfrentó a la agresora. De no haber intervenido, señaló un portavoz, “lo habría seguido apuñalando y lo podían haber dejado en el sitio”. “Es una persona mayor que está delicada de salud. Han ido a por él sin miramientos”, apostilló su sobrino.

La Policía Nacional no tardó en arrestar a la mujer, que al cierre de esta edición no trascendió si había sido identificada. La hipótesis que la familia maneja es que el octogenario fue atacado porque “posiblemente se plantó”, ya que, aseguraron, no era la primera vez que al hombre habían intentado atracarle por la calle.

“Está siendo maltratado por gentuza desde hace tiempo. Ya le habían robado antes, incluso le sacaron datos de una tarjeta que él tenía. Antes ya lo vi arañado y con un ojo morado, pero esta vez ha sido la gota que ha colmado el vaso”, aseguró el familiar. Ahora temen que el anciano vuelva a ser el objetivo una próxima vez, y entonces “acierten”. “Ese es el miedo”, concluyó el portavoz, que espera que, al menos, la Justicia “actúe bien”.