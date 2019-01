La mujer que denuncia la retención de su hijo en El Cairo: “Me amenazaba con dejar de mantener a Adam”

Farah, la joven de Lleida que ha denunciado que su hijo, Adam, de 3 años, ha sido retenido por su marido en El Cairo (Egipto), donde el matrimonio se encontraba formalizando la separación, asegura que sufrió “constantes malos tratos físicos y psicológicos” pero que no llegó a poner el caso en manos de la Policía por “miedo” ante las continuas amenazas de “dejar de pasar dinero para la manutención”. Según su testimonio, cuando el hombre tuvo conocimiento de que ella querría volver a Benalmádena, donde habían estado viviendo y el menor se encontraba escolarizado, él obtuvo “pagando en cuestión de días una orden judicial” que prohíbe a la mujer salir del país con el niño. Ni siquiera, recalca, ha sido citada por un juez para prestar declaración.

La convivencia, en palabras de Farah, comenzó a fallar tras el nacimiento del pequeño. “Ya no estábamos juntos como tal. De hecho, él -su pareja- a los seis días de nacer Adam se fue y no vino hasta pasados 40 para verlo. Su implicación como padre, además de mantenerlo económicamente, se resumía a venir a verlo cada mes o mes y medio”, recalca. Hace un año, la situación “se volvió insostenible” y Farah asegura que le pidió el divorcio. Su preocupación estribaba en las “amenazas” de dejar de mantener a su hijo dado que ella no trabajaba. Cuando a mediados de diciembre ella le planteó el divorcio, él inicialmente no opuso resistencia.

Pero la mujer asegura que entró en la capital egipcia "engañada" por su marido pensando que viajaba para hacer efectiva la separación matrimonial "de mutuo acuerdo". "No ha sido así, me ha robado a mi hijo bajo amenazas. Me dijo: o vuelves sola, o en una caja de pino", asegura Farah en un vídeo que ha difundido a través de las redes sociales. El marido tiene nacionalidad egipcia; Farah, la española; y el menor cuenta con ambas nacionalidades. La joven tuvo que abandonar la vivienda de su pareja en El Cairo, debiendo dejar al menor allí, una decisión que “no ha sido fácil”. La de ayer fue la cuarta noche que pasó sin Adam.

Desde el Ministerio de Exteriores han facilitado un hospedaje a Farah hasta hoy y también le han ofrecido la repatriación a España, algo que ella rechaza ya que no quiere regresar sin su hijo y debe comenzar un proceso legal en Egipto para poder recuperar su custodia. Para ello, tiene que afrontar el pago de un abogado en El Cairo, y Exteriores no cubre esta ayuda, aunque le ha facilitado una lista de abogados de familia que hablen español y trabajan en Egipto. Farah también deberá comenzar un procedimiento en Benalmádena, donde vivía con su marido y donde el niño estaba escolarizado, aunque acudirá a la justicia gratuita.