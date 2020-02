El 061 incorpora la figura de enfermero consultor de gripe

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 ha incorporado la figura del enfermero consultor de gripe para atender todas las consultas de las personas que por este motivo llamen a los centros coordinadores de urgencias y emergencias y que no requieran atención sanitaria in situ o el traslado a un centro sanitario. Este perfil de enfermero consultor ha atendido 392 consultas relacionadas con fiebre, malestar o sospecha de gripe durante los fines de semana del 24 al 27 de enero y del 31 de enero al 2 de febrero, resolviendo el 83,5% de los casos sin necesidad de movilizar un recurso sanitario.

A través del sistema de centros en red, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha reforzado el servicio con dos profesionales de enfermería destinados a facilitar asesoramiento, resolver dudas y dar consejos a los pacientes que soliciten atención por gripe a través de los centros coordinadores. Estos enfermeros consultores del 061 se han incorporado inicialmente durante los fines de semana del periodo de alta frecuentación, ampliándose durante la semana en función de la evolución de la enfermedad.

A estos dos enfermeros, ubicados en los centros de Málaga y Sevilla, se suman también los refuerzos de dos médicos coordinadores, uno en Andalucía oriental y otro en Andalucía occidental y el aumento habitual de teleoperadores previsto para los centros coordinadores en esta época. Los refuerzos se mantendrán durante todo el periodo de alta frecuentación.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que forma parte del comité técnico asesor de gripe de la Consejería de Salud y Familias, realizará un seguimiento semanal de la actividad del enfermero consultor en sala para la evaluación de su efectividad, “dado que la incorporación de esta figura a los centros coordinadores de urgencias y emergencias no solo pretende incrementar los recursos para la atención del incremento de la demanda asistencial en las salas del 061, sino también ser un recurso finalista, que resuelva el mayor número de casos sin necesidad de movilizar otros recursos sanitarios y que permita por tanto reducir presión asistencial en los centros sanitarios”, según ha manifestado el director gerente de EPES, José Luis Pastrana.

Durante el mes de enero, los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 en Andalucía han atendido un total de 9.573 peticiones de asistencia por gripe (1.257), fiebre (3.980) o malestar general (4.336), los principales motivos por los que las personas usuarias solicitan atención sanitaria relacionadas con posibles casos de gripe. Distribuidas por provincia, las peticiones de asistencia recibidas en Almería son 62, en Cádiz 965, en Córdoba 765, en Granada 1.234, en Huelva 804, en Jaén 915, en Málaga 1.648 y en Sevilla 2.621.

La actividad registrada en los centros en este mes de enero por este motivo es similar a la del año 2019, en la que se registraron 9.848 peticiones de atención sanitaria,1.287 por gripe, 3.759 por fiebre y 4.802 clasificadas como malestar general.

Consejos frente a la gripe

La Consejería de Salud y Familias recuerda que la gripe es una infección respiratoria aguda causada por un virus que puede afectar a muchas personas en poco tiempo. Los síntomas suelen comenzar de forma brusca, causando malestar general intenso, fiebre alta (mayor de 38-39ºC), escalofríos, dolores intensos de cabeza, músculos, articulaciones y garganta, tos seca, estornudos y lagrimeo. En personas de edad avanzada puede aparecer además dificultad respiratoria mientras que en niños son frecuentes los dolores de oídos, vómitos y/o diarreas.

Se contagia de persona a persona, desde un día antes de que aparezcan los síntomas hasta siete días después, por contacto con gotas de saliva que se expulsan por la nariz o boca, al hablar, toser o estornudar y también a través de las manos, objetos y superficies contaminadas por las gotitas. Suele durar entre siete y ocho días, aunque la tos puede mantenerse más tiempo, incluso hasta cuatro semanas.

Cómo actuar si tiene gripe

Según la nota del 061 y la Consejería de Salud, se recomienda a las personas que se hayan contagiado: beber abundantes líquidos, agua e infusiones, ya que mantenerse bien hidratado puede aliviar el dolor de garganta y la tos; no tomar alcohol, no fumar; descansar y cuidarse, ya que es recomendable guardar reposo y permanecer en casa para evitar el contagio y recuperarse.

En cuanto a la ingesta de medicamentos, pueden utilizarse antitérmicos como el paracetamol o antigripales para aliviar los síntomas. Se recomienda consultar con su farmacéutico sobre la idoneidad de tomarlos. A este respecto, hay que recordar que los antibióticos no mejoran los síntomas ni curan la gripe y que los baños con agua tibia pueden ayudar a bajar la fiebre.

Desde el Plan de Alta Frecuentación se insiste además en utilizar pañuelos de un sólo uso y taparse con el antebrazo en caso de tos y estornudos. Igualmente, se insiste en desechar los pañuelos inmediatamente, no dejarlos sobre la mesa ni otros sitios para evitar contagios. Además, es necesario lavarse las manos a menudo y siempre si se ha cubierto la boca con las manos al toser o estornudar.

Los niños son los principales transmisores de la enfermedad, ya que expulsan el virus en mayor cantidad y más tiempo que los adultos, por ello deben evitar también el contacto con pacientes de riesgo y ancianos. Por último, se recomienda ventilar la casa todos los días, evitar contactos cercanos con personas con la enfermedad, usar mascarillas si tiene síntomas compatibles con gripe o si es cuidador de un enfermo con gripe.

La Consejería de Salud y Familias insiste además en que, si persiste fiebre elevada (38,5º-39º) más de 4 o 5 días, debe consultarse a su médico de familia. Igualmente, se aconseja acudir a su centro de salud si se produce un agravamiento de sus síntomas con deterioro de su estado de salud o si tiene o persisten síntomas de gripe y padece enfermedades de riesgo y no está vacunado.

Resfriado común o catarro

El resfriado es una infección leve causada por virus que suele producir mucosidad nasal, congestión nasal, dolor de garganta, tos y fiebre no muy alta. Se contagia con la tos, estornudos y también a través de las manos y objetos que se hayan manipulado como por ejemplo pañuelos y otros utensilios.

Los resfriados o catarros comunes se curan sin tratamiento en unos días, aunque la tos puede durar más tiempo, incluso semanas. Desde la Consejería de Salud y Familias se recomiendan algunos consejos básicos a los ciudadanos sobre cómo actuar: taparse bien la boca y la nariz al toser o estornudar, preferiblemente con pañuelos de un solo uso, o en caso de no disponer de ellos, hacerlo con el codo y el antebrazo y no con las manos; lavarse las manos a menudo y siempre si se ha cubierto la boca con las manos al toser o estornudar; utilizar pañuelos de un solo uso, tos y estornudos y desecharlos inmediatamente, no dejarlos sobre la mesa ni otros sitios.

Igualmente, se recomienda ventilar la casa todos los días, descansar y cuidarse, beber a menudo agua e infusiones, ya que alivian el dolor de garganta y la tos y no tomar alcohol, no fumar, mucho menos en presencia de otras personas.

En cuanto a la medicación, al igual que en el caso de la gripe, se pueden tomar medicamentos para aliviar los síntomas: antitérmicos como el paracetamol o antigripales. En caso de congestión nasal, puede hacer lavados nasales con suero fisiológico o agua con sal (se prepara 1 litro de agua más 1 cucharadita de sal). En este caso, se insiste igualmente en que los antibióticos no curan los resfriados.