La fiscal, sobre el presunto yihadista: "No he visto nunca una integración más clara y activa"

La fiscal María Antonia Sanz ha concluido este jueves en el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el joven de nacionalidad danesa Ahmed Samsam, que no ha visto "nunca" una integración en organización terrorista más clara y más activa que la suya y que el tribunal tendría que olvidarse de todo lo ocurrido durante los tres días que ha durado el juicio para poder absolverle.

El Ministerio Público ha dedicado esta última sesión a argumentar los motivos por los que eleva su petición de cárcel para el acusado de siete a ocho años por el delito de integración en organización terrorista y al respecto ha apuntado que el resultado de todas las pruebas practicadas apuntan en la misma dirección.

"El señor Samsam comulga con el Estado Islámico, colabora con la guerra que se mantiene allí, la financia en la medida de sus posibilidades, la ensalza, amenaza a quien le contradice, la llora y quiere volver. Todo (*). Si Samsam no ha cumplido con los requisitos de tipo penal de integración, yo creo que ya nadie", ha apuntado Sanz en las conclusiones

Así, ha insistido en que "no hay nada que acredite" que el acusado, de origen sirio, trabajó para los servicios de inteligencia daneses (PET) y que permaneció en Siria entre los años 2012 y 2015 luchando con los precursores de una organización terrorista que posteriormente pasó a ser Al Qaeda y Estado Islámico, "pero terrorismo, en cualquier caso".

TOMA DEL AEROPUERTO DE RAQQA

Sanz ha detallado ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal las evidencias que, a su juicio, demuestran los vínculos del acusado con el Daesh, como son su juramento de fidelidad, su intervención en la toma del aeropuerto de la ciudad de Raqqa en agosto de 2014, sus amenazas de decapitar a infieles o su "intento reiterado" de financiación a la organización terrorista.

El acusado, por su parte, ha hecho uso del turno de última palabra que le ha brindado la magistrada presidenta del tribunal, Ángela Murillo, para pedir su absolución y desvincularse del grupo terrorista. "Admito haber visto los vídeos de guerra de mi país producidos por el ISIS pero no sabía que era ilegal aquí en España; nunca he tenido problema de eso en Dinamarca porque allí está permitido ver las noticias", ha apostillado.

También ha insistido que viajó a Siria con 22 años para intentar que se impulsara la "democracia", que nunca ha sido acusado por terrorismo en su país natal y que las conversaciones mantenidas con sus amigos son una prueba de cargo que demuestra que nunca tuvo "ninguna mala intención con España".

"SE NOS ENTIENDE MAL A LOS MUSULMANES"

Sobre su detención en Estepona (Málaga) el 30 de junio de 2017, Samsam ha vuelto a mostrar su sorpresa ante lo ocurrido ya que se encontraba disfrutando de unos días de asueto, siempre según sus palabras, y que bajo ningún concepto su intención era comprar armamento. "Se nos entiende mal a los musulmanes en estos momentos", ha agregado.

Según su letrado, el Ministerio Fiscal ha estado inscribiendo al acusado en el Daesh "a la fuerza" cuando las pruebas no demuestran ese extremo, dado que él acudió a luchar a Siria contra el régimen del presidente sirio Bashar al Assad y no en las filas del Estado Islámico, puesto que no existía como tal en esas fechas.

NO LUCHÓ CON EL EI, SINO EN UNA GUERRA CIVIL

"Ahmed y su hermano participaron en una guerra civil igual que muchos jóvenes; una guerra civil aprovechada por esta organización terrorista como ocasión idónea para sacar rédito tras las revueltas de la primavera árabe y la derrota de determinadas dictaduras", ha apostillado.

Al hilo ha recordado que fue entrevistado por una periodista danesa en Siria y que en ningún momento reivindicó su adhesión al EI: "Si mi defendido luchara en su ideario, ¿No creen que lo gritaría a los cuatro vientos? ¿Por qué lo iba a ocultar? No estaba bajo la amenaza de ningún procedimiento judicial, estaba en siria tranquilamente. No tiene sentido", ha apostillado.

Con todo, el abogado defensor ha negado que Samsam intentara financiar a la organización terrorista porque, de ser así, ocultaría el envío de dinero a Siria, cosa que no hizo, según ha sentenciado. Tras la intervención del acusado, el tribunal ha dejado el juicio visto para sentencia.