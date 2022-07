La fisura en otra tubería de Sacaba vuelve a provocar vertidos fecales

Trece días han pasado desde que Sacaba sufrió la rotura de una tubería que anegó el barrio de aguas fecales, mantuvo la playa cerrada durante días y provocó algunos daños materiale. Pues bien, este lunes la historia se repite. Otro conducto que transporta aguas residuales ha sufrido una fisura y está produciendo pérdidas.

Aunque por el momento se sabe que la afectación no es la misma, los vecinos se encuentran preocupados. El presidente de la asociación de vecinos de la barriada, Fernando Rueda, ha confesado a este periódico que "nadie esperaba que volviera a ocurrir" una situación similar. Algunos, nada más tener conocimiento de los hechos, se han introducido en las aguas residuales para comprobar el estado de sus coches y cambiarlos de lugar.

Al parecer, la empresa Construcciones Verosa vuelve a estar detrás del incidente. Como consecuencia de las obras de reurbanización que se están llevando a cabo entre la prolongación de la avenida Imperio Argentina y la glorieta de la calle Pacífico, una tubería ha quedado al descubierto y ha sufrido una pequeña fisura.

"Menos mal que esta tubería afectada no es la de bombeo, si no volvemos a inundarnos de nuevo", manifiesta Rueda. No obstante, este canal también transporta las aguas fecales de los hogares del extremo occidental de Carretera de Cádiz. En total, unos 22.000 vecinos.

Fernando Rueda cuenta que el incidente ha ocurrido sobre las 11:00 horas y, aunque hay distintos camiones en la zona absorbiendo los vertidos, "está entrando bastante agua", apunta. Si bien, el presidente de vecinos señala que Emasa les ha mandado un mensaje tranquilizador. "Nos han dicho que lo tienen todo controlado", manifiesta.

Cabe recordar que la anterior avería de una tubería en la zona de Sacaba provocó que los alrededores quedaran inundados de las aguas fecales que transportaba. La rotura de la impulsión de la estación de bombeo afectó al acceso de Sacaba Beach y al tráfico de vehículos. "En cuestión de 12 minutos muchos coches estaban ya anegados de agua. Muchos han quedado inservibles", contaba a este periódico Fernando Rueda.

Las aguas residuales llegaron al mar y el Ayuntamiento, siguiendo las recomendaciones de la Junta de Andalucía, decidió prohibir el baño en esta playa durante seis días, hasta que los análisis microbiológicos indicaron que el agua en esta zona -desde el espigón de la Térmica hasta la desembocadura del Guadalhorce- estaba apta al baño.