La flota pesquera de Málaga aguanta "a duras penas" tras la pérdida de la ayuda del gasoil

El último temporal y la subida de los precios no están haciendo que la situación de los pescadores de Málaga mejore. Todo lo contrario. A día de hoy, continúan trabajando y saliendo a la mar para hacerse con todo el producto posible y así venderlo después. El problema está en que estas dos últimas semanas no han podido salir a faenar debido al fuerte viento y las olas. Esto, sumado a que ya no cuentan con la ayuda que reducía el precio del combustible, tiene preocupado al sector sobre cómo va a seguir adelante.

En la provincia de Málaga hay unas 240 embarcaciones, según Mari Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez y presidenta de la Federación Provincial de Pescadores. De este total, solo en el puerto de la Caleta de Vélez hay 80 barcos y unos 400 trabajadores, los cuales han estado sin poder salir a trabajar estas dos últimas semanas. El fuerte temporal que mantuvo a todo el litoral malagueño en alerta por fenómenos costeros con olas de cinco metros y viento de entre 60 a 70 kilómetros por hora (fuerza 8) hizo que los barcos malagueños se quedaran amarrados en los puertos. No ha sido hasta este lunes cuando por fin han salido a la mar para trabajar.

Durante estos 15 días, estos pescadores no han podido ingresar dinero. En este sentido, Navas asegura que a diario, según el número de embarcaciones del puerto de la Caleta, se han podido perder en venta en bruto de media entre 40.000 y 60.000 euros. Cierto es que durante estas dos semanas no han tenido que pagar por el combustible, pero el gasto por éste sigue siendo alto, sobre todo ahora que ya no está disponible el descuento del gobierno.

Cada embarcación es diferente, pero para llenar el tanque de combustible se necesitan de unos 2.500 a 3.000 litros de gasoil, lo que quiere decir que son unos 2.000 euros en estos gastos. Aunque paguen el combustible libre de impuesto, según Navas, ésta sigue estando a un coste elevado. Ahora han enviado la solicitud para una nueva ayuda única para 2023 que ha sacado el Gobierno y están a la espera de saber si se la conceden o no.

La patrona mayor hace hincapié en que se han ahorrado el dinero del gasoil de estas últimas dos semanas, pero aunque no salgan a faenar “tenemos muchos gastos fijos que hay que seguir pagando” y tienen que hacerles frente ingresen o no dinero. Por lo que estas dos últimas semanas han sido complicadas para todo el sector, ya que al no trabajar, no han recibido ingresos y "día pasado, día perdido".

El sector lleva en una situación complicada desde el año pasado. A la subida continuada de los precios se sumaron a las últimas negociaciones realizadas en diciembre en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, donde se decidió que a los marineros del Mediterráneo se les reducía un 7% los días de trabajo. Lo que ha acarreado que, dependiendo de la embarcación, más de la mitad de los pescadores de Málaga se vean obligados a faenar en este 2023, 10 ó 12 días menos que en 2022. Como, por ejemplo, en la pesca de arrastre que finalmente este año solo tiene 137 días para faenar.

Por ello, la presidenta de la Federación Provincial de Pescadores señala que no sabe cómo va a evolucionar la situación. El sector está envuelto en una gran incertidumbre. De igual forma, el hecho de que los precios no paren de subir también les afecta porque ellos observan que la inflación está subiendo de manera “drástica” el precio de muchos productos a la hora de venderlos al consumidor, pero ellos no han visto esa subida cuando venden el pescado en las subastas.