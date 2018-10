"Sería un fracaso para la ciudad si no hubiera acuerdo entre la izquierda"

-¿hay posibilidades reales de que una alianza de la izquierda desbanque a De la Torre del Ayuntamiento?

-Por supuesto. Estoy convencido de ello, si no lo estuviera de verdad que no participaría en las próximas elecciones. Yo creo que hay una oportunidad de hacerlo en Málaga, y además después de 24 años de gobierno del PP en la ciudad, hay una necesidad de cambio en las políticas que primen más lo social.

No se entendería que fuéramos por separado coincidiendo en gran parte del programa"

-¿Es segura ya la confluencia con Podemos para las municipales en la capital?

-Sí. IU y Podemos tenemos sellado ese acuerdo para las municipales, por lo menos el acuerdo de ir juntos, ahora tiene que desarrollarse y concretarse. Ahora bien, ese acuerdo no está completo, queremos una confluencia amplia donde participen otros grupos. Nosotros (IU) nos presentamos a las últimas elecciones con otros grupos, como Alternativa Republicana y Alternativa Socialista, y queremos que participe Equo también y llegar a un acuerdo con Málaga Ahora. Yo creo que no se entendería que fuéramos por separado en las elecciones coincidiendo en gran parte del programa.

-¿Se arrepiente de la ruptura del acuerdo con Ganemos en las pasadas elecciones?

-Por supuesto, por nuestra parte desde luego. Sin entrar a valorar, que no corresponde ya, las responsabilidades que creo que hubo de todos, yo creo que lo hemos lamentado nosotros y también el cuerpo electoral y social que nos apoya, porque sigue sufriendo las políticas de derechas de este Ayuntamiento y que quizá eso hubiera cambiado de haber ido juntos. Ahí tenemos que ser muy autocríticos y aprender de la experiencia.

-Con esa experiencia, ¿cómo van a convencer a Málaga Ahora para que se sume esta vez?

-Queremos ser muy respetuosos con los procesos de cada uno. Pero sí que apelamos a la responsabilidad de todos, y además a lo que creemos que nos pide un electorado que en buena parte es común, y nos pide que vayamos juntos y que por culpa de una posible división nuestra no perdamos la oportunidad de cambiar esta ciudad a políticas más progresistas y de izquierdas.

-¿Cuál es la apuesta de IU para la fórmula jurídica?

-Una coalición donde cada uno de los integrantes pueda mantener su identidad pero también nos unamos para un fin común. Creo que es la fórmula jurídica que más garantiza, por un lado, el no perder la identidad, y por otro, que los votos sumen también para cambiar la Diputación,a lo que no renunciamos tampoco porque es importante sobre todo para los pueblos pequeños. Independintemente de la fórmula jurídica, podemos pactar un funcionamiento lo más asambleario y participativo posible, no tiene por qué pactarse o acordarse todo en despachos entre las direcciones de los partidos. Es decir, se puede acordar un funcionamiento asambleario, pero la fórmula jurídica creo que la mejor es la de la coalición. En eso coincidimos con Podemos.

-¿Eso sería irrenunciable?

-Irrenunciable no debe de haber nada, todo debe ser negociable. Lo único irrenunciable para mí es el que vayamos juntos.

-Le pregunto porque en este momento en Málaga Ahora no están muy a favor de la coalición.

-Que ellos planteen qué otra fórmula quieren y lo podemos negociar. La otra fórmula es agrupación de electores, ¿ellos apuestan por agrupación de electores? Porque ellos mismos no lo hicieron en 2015. Todo debe ser negociable, pero lo que no sería lícito ni entendible es que se utilice como excusa para no ir juntos. Si no se quiere ir juntos que se diga con sinceridad y claridad, pero no sería entendible que esa fuera la razón.

-¿Han hablado con Málaga Ahora personalmente?

-Yo no he hablado con nadie ni estoy en la comisión negociadora, hay otros compañeros de la organización. Se ha hablado hasta ahora con Podemos y se tiene intención de hablar con el resto, con Equo y con Málaga Ahora.

-¿Habrá primarias en esa confluencia?

-Entendemos que debe de haberlas. Nosotros vamos a tener las nuestras propias, que se van a iniciar dentro de poco, donde elegiremos qué candidatos y candidatas queremos presentar a esa confluencia más amplia, y esta debe tener unas primarias para elegir al cabeza de lista y el resto de la lista que voten todas las personas que se adscriban a esa confluencia. Otra cosa es que podamos llegar a acuerdos de presentar una candidatura plural consensuada entre todos.

-¿Está IU dispuesta a ceder el primer puesto a Podemos?

-En principio yo opto por ser cabeza de lista, yo presento mi candidatura a la confluencia. Ahora, lo que sí puedo decir es que para nosotros no va a ser una condición irrenunciable, ni para mí personalmente lo es. No sería justo, no voy a ser un obstáculo. Para mí lo prioritario es alcanzar un acuerdo amplio capaz de desbancar a la derecha en la ciudad. Yo estoy dispuesto a encabezarlo, pero si no se ve conveniente por mis compañeros o por la confluencia yo voy a trabajar por lo mismo, voy a apoyar esa confluencia aunque no sea candidato y aunque no esté en la lista.

-¿Cree que sería un fracaso si no consiguen unir a todos los grupos de izquierda en el Ayuntamiento?

-Sí, sería un fracaso. Pero no para nosotros como partido, sería un fracaso para la ciudad y la izquierda sociopolítica de Málaga y las posibilidades de cambio. El electorado no perdonaría a quien tuviese la culpa de ese no acuerdo.

-¿Por qué no apoyaron al PSOE para eliminar la plusvalía?

-La plusvalía tal y como está ahora en Málaga es un impuesto tremendamente injusto y antisocial. Se presentó una moción por parte del PSOE que nosotros no compartimos, que era eliminar la plusvalía mortis causa en todos los casos, para las herencias millonarias y para todo el mundo. Nosotros planteamos que se elimine siempre que se hereda la vivienda donde se reside y que para el resto de bienes, se gradúe en función de la renta del heredero y del valor de los bienes que se reciben.

-¿Confía en el compromiso del alcalde para la municipalización de Limasa?

-Yo quiero creer que sí, pero hace falta que dé los pasos ya, no puede dejar pasar más el tiempo. Y eso tiene que plasmarse en los nuevos presupuestos. Nosotros hemos hecho pública nuestra petición de que en las negociaciones de los presupuestos se recojan la constitución de la empresa pública que gestione la limpieza.

-¿Hay alguna forma de que IU vea bien el hotel del Puerto?

-Me temo que no. Creemos que es un espacio público que debe de tener una vocación de uso público, o bien un uso portuario que es lo normal. Si se planteara un centro divulgativo del mar que no tiene Málaga, sería un tema interesante. Esperamos que con el cambio de Gobierno reconsidere, estudie y no aurotice el hotel del Puerto.

-¿Ve posible un nuevo mandato completo del alcalde?

-No lo creo, con seguridad no. En el caso hipotético de que ganara no va a terminar el mandato. Esta vez sí dejaría paso a otra persona, como pudiera ser Elías Bendodo.