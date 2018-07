"El fuego estaba a dos metros de nuestra vivienda; ha sido un horror"

"Todavía no nos lo creemos, estamos en shock. Tuvimos que salir pitando en mitad de la noche viendo como una columna de fuego avanzaba detrás de nuestra casa. Nos imaginábamos lo peor". A Juan y su mujer les despertó un fuerte olor a humo pasadas las dos y media de la madrugada. Poco después se confirmaron sus sospechas y sus vecinos y agentes de la Policía Local les alertaron de que debían abandonar su vivienda en la urbanización Princesa Cristina. En total fueron cerca de 400 las personas desalojadas de forma preventiva por el incendio forestal declarado en la madrugada de ayer lunes en Manilva.

"El paisaje es desolador. Afortunadamente no ha habido daños, solo cenizas y el olor ha humo", comenta este vecino, ligeramente conmocionado por lo ocurrido tras pasar la noche en vela en el polideportivo de San Luis de Sabinillas. Otros, como Katie, sus tres hijos y sus dos perros decidieron pasar la noche en el coche junto a la playa. "Ha sido una noche horrible, había muchos niños pequeños asustados y llorando, todos con lo puesto, recién salidos de la cama", relata Katie, quien agradeció la humanidad de una vecina de Aldea Hill, que abrió las puertas de su casa a todo el que lo necesitara. "Nos ofreció café y galletas para los niños, nos invitó a entrar para que pudiéramos ir al servicio y ofreció cobijo a todos los niños y bebés para que no pasaran frío. No hay palabras para agradecer tanta bondad", señala.

Samir es otro de los vecinos desalojados durante la noche. "Pasamos mucho miedo, había mucha gente saliendo de casa corriendo con lo puesto, solo cogimos el carné y la cartera", recuerda aún con el susto en el cuerpo. No fue hasta las 9 de la mañana cuando los avisaron de que ya podían regresar a sus viviendas. "Hemos pasado toda la noche sin dormir, en el coche sentados. Se me caen las lágrimas solo de pensarlo. El paisaje es desolador, era un monte verde precioso, es horrible", añade. "El fuego estaba a solo dos metros de nuestra vivienda. Ha sido un horror", comenta, Yolanda, otra de las vecinas afectadas. "Afortunadamente estamos todos bien, aliviados de que no haya ido a más. Solo se han roto los cristales de las ventanas de la cocina que han explotado con el calor. Pero no se puede estar en casa del olor tan fuerte a humo", apunta. También la veintena de huéspedes del hotel Villa Erina tuvieron que dejar sus habitaciones esta madrugada.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, explicó que "ha sido una noche muy complicada por el viento" e indicó que serán ahora los profesionales los que tendrán que determinar la causa del fuego. No obstante, aunque el fuego quedó controlado a primera hora de la mañana, un conato de incendio sobre las 3 de la tarde afectó a una de las viviendas de la urbanización Princesa Cristina.

Las primeras alertas de los ciudadanos por las llamas comenzaron a recibirse sobre las 1:40 horas, informando de un incendio de monte en la zona de Martasina. El desalojo de los vecinos no se produjo hasta las 3 de la madrugada. El Ayuntamiento habilitó el polideportivo de San Luis de Sabinillas para prestar apoyo a aquellas personas que lo necesitaran. También ha habilitado una oficina de atención al afectado en Urbanismodonde los ciudadanos podrán presentar por registro de entrada los daños que hayan podido tener. Afortunadamente, nadie ha resultado herido ni afectado a causa del incendio.

El incendio provocó también el corte de la circulación en la autovía A-7 entre los kilómetros 140 y 142 en ambas direcciones.

El Plan Infoca desplegó unos 47 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una brica, dos autobombas, dos agentes de medio ambiente y dos helicópteros.