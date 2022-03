¿Cómo puede ayudar Google a los hoteles de la Costa del Sol?

El marketing digital se ha convertido en una actividad imprescindible para que cualquier empresa pueda vender sus productos y servicios. En los hoteles esa dependencia es todavía mayor ya que si no estás en internet no existes. La mayoría de los clientes hacen sus reservas on line, bien a través del sitio web del propio hotel o bien a través de las múltiples plataformas de comercialización existentes, las famosas Online Travel Agency (OTA).

El rey de los buscadores es Google. El gigante norteamericano ha anunciado este miércoles que ha puesto en marcha varias soluciones para ayudar a los hoteles a recuperar su nivel de reservas e ingresos, incluyendo lógicamente a los de la Costa del Sol ya que es uno de los principales destinos turísticos de España.

Entre esas soluciones, Google ha explicado que ofrece enlaces gratuitos de reserva de hoteles en el buscador y en Google Maps. "El año pasado, Google dio a conocer que las páginas webs de hoteles y viajes aparecerían en los enlaces de reserva de hoteles de forma gratuita. Ahora, Google amplía su alcance con el lanzamiento de enlaces de reserva gratuitos en el Buscador y en Google Maps, ampliando su visibilidad ante los clientes potenciales", afirman.

Por otra parte, los hoteles van a poder acceder a informes de clics gratuitos para que puedan conocer mejor el tráfico de clientes generado a través de Google. También podrán utilizar la función de publicación local en sus perfiles empresariales de Google para compartir actualizaciones. En este sentido, pueden dar a conocer si el hotel está abierto o cerrado, su normativa Covid, describir las características de su hotel o publicar vídeos y fotografías para captar el interés de sus potenciales clientes.

La multinacional tecnológica también señala que los hoteles podrán proporcionar a partir de abril información sobre tarifas y disponibilidad directamente a Google "sin necesidad de complejos requisitos".