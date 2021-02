Gripe y bronquiolitis se desploman en Málaga por las medidas contra el Covid

Por estas fechas, en años anteriores, los hospitales estaban hasta arriba de bronquiolitis, neumonías, gripe y otras patologías respiratorias contagiosas. Las profesionales de los centros de salud no paraban de ver cuadros provocados por los virus de estas infecciones típicos de la época de frío. Pero en esta temporada, esas patologías no Covid se han desplomado; tanto en niños como en adultos.

La razón es que las medidas para atajar el coronavirus –como la ventilación de espacios, el uso de mascarillas, las restricciones en los contactos sociales y la mayor higiene de manos– han contribuido a su abrupta. Lo confirman pediatras y neumólogos consultados por Málaga Hoy.

“Ahora tenemos Covid, pero no tenemos gripe”, resume el jefe de Neumología del Hospital Clínico, José Luis Velasco. Detalla que también han bajado las neumonías no Covid y otras infecciones respiratorias. Incluso los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, que suelen agravarse por los virus típicos del periodo invernal, empeoran menos que otros años porque las medidas anticovid frenan esos patógenos. Cierto es que este otoño en Málaga la vacuna antigripal llegó casi al doble de personas que en la temporada anterior. “Pero tampoco hay gripe entre la población no vacunada”, aclara Velasco.

Explica además que las medidas para contener el coronavirus –como limitar las reuniones o airear los espacios– hace más difícil que se diseminen los virus que causan las infecciones respiratorias. El neumólogo precisa que el Clínico, en los meses de enero y febrero, solía tener entre 50 y 60 pacientes hospitalizados por estas enfermedades respiratorias. Ahora hay apenas una veintena de estas infecciones no Covid.

El especialista del Clínico se refería a esos cuadros en adultos. Pero un profesional del Materno confirmaba que tampoco hay gripe entre los niños. Ni bronquiolitis, una infección respiratoria que afecta a menores de dos años y que es especialmente grave en lactantes. Pero, como en toda España, ambas patologías se han desplomado también entre la población infantil.

Médicos dicen que habrá que analizar la bajada de otros virus para estudiar medidas para otros años

“Este año no ha habido brote epidémico de bronquiolitis”, afirma. “Otros años, por estas fechas, en el Materno hubiéramos estado hasta arriba; en Urgencias, en la UCI y en las plantas”, comentaba. Pero no es el caso. El uso de la mascarilla –obligatoria en los niños a partir de los seis años– ha contribuido a protegerlos de estas infecciones respiratorias.

Tampoco en los centros de salud están viendo casos de gripe o bronquiolitis entre los menores. Lo constata la secretaria de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Leonor Quesada. “Siempre, después de Navidad, suele haber un pico de saturación en las consultas por estos cuadros, pero este año no ha habido”, confirma. “Las medidas como el poco contacto social, las mascarillas o el lavado de manos [impulsadas para contener la propagación del coronavirus] sirven para atajar todas las infecciones respiratorias”, comenta.

Aunque impuestas por la Administración sanitaria o recomendadas por los especialistas para frenar el Covid 19, las medidas higiénicas y las restricciones están sirviendo además para contener las patologías infecciosas respiratorias no Covid.

Quesada apunta que de esta realidad epidemiológica habrá que sacar conclusiones más adelante e incluso replantearse el aplicar algunas de esas medidas en beneficio de la salud pública porque “la morbimortalidad de bronquiolitis y gripes en bebés es importante”. Y acota:“Ahora estamos aturdidos con el coronavirus y no vemos otra cosa, pero cuando todo esto pase habrá que estudiar lo que está ocurriendo este invierno” con el comportamiento de las infecciones respiratorias no Covid.

La pediatra apunta además que en niños, el coronavirus pasa de forma asintomática o con síntomas leves. “Y cuanto más pequeños, más asintomáticos. No tenemos idea por qué”, añade. La especialista advierte que en Israel –que es el país que a nivel mundial tiene la vacunación más avanzada– ahora que en torno a la mitad de su población está inmunizada, la infección por Covid está empezando a desplazarse a los niños. Aunque aclara que con síntomas leves.