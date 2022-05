La hija malagueña de Gento: "Lo único que quieren es no darme lo que me corresponde"

Paquita fue fruto de una relación que mantuvieron el futbolista y su madre durante 5 años, pero ella “lo dejó después porque este hombre era un mujeriego y mi madre no quiso aguantar eso” asegura la malagueña. Desde hace tres años intenta cambiar sus apellidos y ponerse Gento, gracias a su hijo que fue quien se puso en contacto con Osuna, su abogado, y la impulsó a reclamar lo que le correspondía. Aunque ella misma afirma que pensaba que no iban a conseguir nada. A día de hoy continúa la lucha, ya que ahora los hijos de este han acudido al Tribunal Supremo para desestimar la demanda que garantiza que Francisca es hija del deportista.

“Se suponía que iban a tender la mano”, según Paquita, pero “lo único que están haciendo es perder el tiempo y como ellos tienen el poder y el dinero, pues están machacando”. La malagueña garantiza que antes del primer juicio le ofrecieron dinero para que no pidiera la paternidad, pero ella se negó alegando que lo que quería era el apellido, no el dinero. Ahora, tras la respuesta de sus hermanos ante lo dictado por el juez, seguirán adelante, pero que lo que está pasando es que "no quieren darme lo que me corresponde", por lo que “el proceso se alargará”.

La malagueña manifiesta que no sabe qué hará el Tribunal Supremo, pero que “la ley me está amparando desde el principio”, ya que la Audiencia Provincial de Madrid la ha reconocido, en dos ocasiones, como hija del futbolista. La primera tras negarse el deportista tres veces a hacerse las pruebas de paternidad y la segunda después de que Paquita, junto a su abogado, contrataran a un detective privado que viajó a Madrid y se hizo con unas colillas que contenían el ADN de Gento. Se compararon las muestras de ambos y coincidían en un 99,9%.

Los familiares, vecinos y conocidos de la malagueña, siempre han sabido que era hija de Gento, y ella misma conocía la identidad de su padre, aunque creció sin él porque nunca la llamó. Hace casi treinta años, ella asegura que intentó ponerse en contacto con él a través de otra persona para pedirle ayuda, pero el deportista no quiso saber nada. “Me tenía que haber mantenido en su momento y haber estado cuidándome”.

Actualmente, está a la espera de recibir la parte de la herencia de Gento que le corresponde. Sus hermanos querían entregarle una parte de la casa de Madrid y un terreno en el norte de España, pero la malagueña está segura de que eso no es todo lo que le pertenece. Por ello, le envió, con la ayuda de su abogado, Fernando Osuna, un burofax al Real Madrid solicitando una lista de los objetos que dejó Gento y tienen a una tasadora esperando para ver qué parte de ese legado le corresponde a la hija legítima del futbolista.

Paquita garantiza que ella luchará hasta el final y que lo lleva haciendo toda su vida, por eso “si tengo que seguir guerreando a mis casi 63 años, voy a seguir”.