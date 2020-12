Los hijos del malagueño liberado en Colombia: "Esperábamos un secuestro de varios meses y estará aquí en Navidad"

Ni la policía ni la familia del ingeniero malagueño Jesús Quintana, que fue secuestrado en Colombia el sábado y liberado el lunes, se pueden creer el feliz y rápido desenlace del secuestro ya que se esperaba que pudiera durar meses.

"Esperábamos una retención de varios meses y no nos lo creemos. Todo empezó como una pesadilla, pero ayer hablamos con mi padre y esperamos que venga unos días antes de Navidad a Málaga", ha señalado Jesús Quintana, uno de los hijos del profesional malagueño, que ahora descansa en su vivienda en Colombia.

El propio comisario principal de la unidad central de la Udev, Tomás González de la Oliva, ha reconocido este miércoles en una rueda de prensa que pensaba que no tendrían noticias de este ciudadano español hasta, por lo menos, enero. "Teníamos sospechas por la praxis de que esto iba a ser para largo. No contábamos con tener información en serio hasta enero y afortunadamente ha sido todo muy rápido", ha indicado González de la Oliva, quien no ha precisado si se ha pagado un rescate porque "la operación sigue abierta". De hecho, hay muchos detalles que aún no se pueden hacer públicos porque, según ha explicado este directivo de la Policía Nacional, la policía colombiana está investigando para realizar posibles detenciones.

La familia, lógicamente, está plenamente satisfecha del trabajo realizado tras unos días infernales. Jesús Quintana hijo, acompañado de su hermano Pablo, ha agradecido el apoyo de todas las instituciones españolas y colombianas así como las muestras de cariño recibidas desde distintos puntos del planeta. "Han sido unos días muy duros para toda la familia, hemos vivido un remolino de emociones porque, además, teníamos la preocupación por cómo se lo contábamos a los abuelos, por lo que la angustia nos ha quitado el sueño", ha detallado Quintana.

Tras hablar con su padre, éste le refirió que "había tenido miedo, pero que le habían tratado con unas condiciones dignas".