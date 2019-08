La firma de hipotecas para viviendas en Málaga alcanza su mayor registro en nueve años

Las entidades financieras refuerzan su confianza en los clientes a la hora de conceder hipotecas para la adquisición de viviendas en Málaga. La mejoría de la situación económica y del mercado laboral ha permitido que en el primer semestre del año se haya alcanzado el mayor registro en la firma de hipotecas en los últimos nueve años. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y junio se suscribieron en la provincia de Málaga 9.503 hipotecas, lo que representa un crecimiento del 2,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y una media de 52 operaciones diarias.

Este volumen, que no incluye los préstamos concedidos para la compra de otro tipo de fincas urbanas o rústicas, ratifica la apertura del grifo de los bancos, que durante años estuvo bastante cerrado por los problemas económicos de los propios ciudadanos y por las dificultades de las entidades financieras para deshacerse de sus activos tóxicos inmobiliarios y para cumplir los criterios de solvencia exigidos por el Banco Central Europeo.

El cambio en el mercado es evidente. Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 –que se llevó por delante tanto a particulares como a bancos y promotoras inmobiliarias– el volumen de hipotecas concedidas fue cayendo en picado año tras año, pasando de las 30.000 operaciones en 2007 a menos de 5.000 en 2013. En 2009 y 2010 se mantuvo el tipo en torno a las 12.000 hipotecas anuales porque hay que tener en cuenta que la reserva de la vivienda –cuando es nueva– se suele hacer dos años antes y en ese periodo se realiza la obra, por lo que la firma como tal de la hipoteca y la entrega de llaves de 2009 y 2010 correspondía a ventas realizadas en 2007 y 2008, en pleno boom inmobiliario.

Se tocó fondo en el primer semestre de 2014, con 4.475 hipotecas suscritas, y desde ahí se ha ido recuperando el pulso hasta las 9.500 actuales. Hay dos aspectos clave a tener en cuenta. Uno de ellos es que en estos últimos años la mayoría de las viviendas adquiridas han sido de segunda mano ante la paralización de los promotores, por lo que muchos compradores no han necesitado hipoteca al vender otro piso previamente. Por otra parte, el precio de los inmuebles cayó en picado y ha habido personas adineradas que han aprovechado esa coyuntura y han comprado las viviendas al contado, normalmente para alquiler de larga temporada o con fines turísticos, por lo que tampoco necesitaban el apoyo financiero del banco.

Situación Los bancos abren el grifo aunque exigiendo un mayor número de garantías a los clientes

En los últimos años prácticamente la mitad de las ventas de viviendas en la provincia de Málaga –que es la segunda con mayor tirón en España para extranjeros no residentes– se han hecho sin hipoteca. Ahora, no obstante, están empezando a cambiar las tornas ya que en el primer semestre de este año ha aumentado casi un 3% la firma de hipotecas y, sin embargo, la venta de viviendas se ha reducido un 7% hasta las 15.568 unidades. Los bancos, por lo tanto, están ganando cuota de mercado.

En cualquier caso, una cosa es conseguir que el banco dé una hipoteca –para lo cual reclama un considerable volumen de garantías para no pillarse los dedos y no poner en riesgo la reducción de la tasa de morosidad exigida por las autoridades bancarias– y otra es que el importe sea alto. En los años del auge inmobiliario, los bancos concedían el 100% del importe del piso –que superaba en muchos casos los 300.000 euros– e incluso partidas extras para los muebles o vehículos. El comprador no tenía que arriesgar porque lo compraba todo con el dinero del banco, provocando en muchos casos el fenómeno especulativo que se produjo. Eso ha cambiado, se buscan clientes fiables que aporten parte de su dinero y eso se aprecia en el importe medio concedido. En el primer semestre del año la hipoteca media en Málaga fue de 142.737 euros, frente a los 169.807 euros del año 2008. Aún así, son 12.000 euros más que hace un año porque los precios vuelven a subir por el aumento de demanda.