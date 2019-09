El 90% de los hombres habrá sufrido algún problema de próstata antes de los 75 años

La próstata es el órgano más frecuentemente afectado por enfermedades del hombre mayor de 50 años, siendo las patologías más habituales la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y el cáncer de próstata. El aumento de tamaño de la próstata es uno de los mayores problemas de salud del varón adulto; “la hiperplasia benigna de próstata (HBP) la padecen el 60% de los varones mayores de 60 años, un porcentaje que se acerca al 90% cuando el paciente supera los 75 años de edad”, advierte José Ángel Pascual,Jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga. A priori, es benigna, pero requiere tratamiento y los síntomas habituales son similares a los de un cáncer de próstata, por lo que es fundamental un diagnóstico diferencial ante lo que los especialistas recomiendan acudir al médico ante cualquier síntoma así como someterse a una revisión anual a partir de los 50.

En lo que respecta al cáncer de próstata, es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y el tercero con mayor mortalidad. Uno de cada tres hombres padecerá cáncer de próstata alguna vez en su vida, con una incidencia en nuestro país de más de 34.000 nuevos casos cada año, pero también “tiene una alta tasa de curación si se detecta a tiempo y se diagnostica rápidamente”, comenta el urólogo.

El Hospital Quirónsalud Málaga conmemora el Día Mundial de la Salud Prostática, que se celebra el 15 de septiembre, enfatizando en la importancia de la prevención y en la necesidad de las revisiones periódicas para poder detectar a tiempo cualquier posible patología. “El diagnóstico temprano aumenta las opciones de tratamiento y curación del cáncer de próstata y otras patologías. Las revisiones urológicas son de vital importancia, no sólo para descartar problemas a nivel de la próstata, sino también para evaluar la salud de otros órganos del aparato urinario como los riñones o la vejiga”, afirma Francisco Atuña Calle, co-responsable del servicio.

Según el doctor, “una revisión rutinaria para valorar la salud prostática es algo muy sencillo. En una mañana o una tarde hacemos la evaluación completa. Consiste en un examen físico, en una analítica y en una ecografía. Posteriormente, según sea necesario, se puede completar con otras pruebas”.

Los síntomas que identifican las patologías de la próstata más habituales son dificultad para iniciar la micción, orinar o tener ganas de orinar con mayor frecuencia, sensación de vaciado incompleto y urgencia miccional; chorro débil, entrecortado e intermitente; hacer fuerza para orinar y, en fases avanzadas, incluso incontinencia con pérdidas urinarias.

Urólogos aclaran que el control de la próstata es sencillo

En la hiperplasia benigna de próstata (HBP), la parte de la glándula masculina que rodea la uretra crece de tal manera que interfiere en la vida cotidiana, mermando la calidad de vida al provocar problemas miccionales, como dificultad para iniciar la micción u orinar o tener ganas de orinar con mayor frecuencia, tanto de día como de noche. Cuando el tratamiento médico farmacológico no es suficiente para calmar estos síntomas y devolver al paciente una calidad de vida aceptable, se debe recurrir a la cirugía. “Casi el 100% de estos pacientes se operan en Quirónsalud Málaga sin necesidad de bisturí ni incisión, ya que contamos con el láser HoLEP, que es el último y más avanzado tratamiento mínimamente invasivo que existe en el mundo para tratar la hiperplasia benigna de la próstata”, expone Gómez Pascual.

Según el jefe del Servicio de Urología, el Láser HoLEP es un láser superior a los anteriormente conocidos por su capacidad de corte y coagulación, que permite extraer el tejido crecido de la próstata intacto en su totalidad. Esta técnica consiste en la disección de la glándula prostática hipertrófica mediante una fibra de láser holmio u HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate)

A pesar de que no es tan conocido como el popular láser verde, la gran ventaja del láser de holmio, según los expertos, es la creación inmediata de una cavidad que no sangra, lo que permite tratar próstatas de cualquier tamaño (incluso hasta 200g) que el láser verde o la resección transuretral clásica de próstata no pueden realizar. “Es cierto que la elevada inversión en equipamiento, en fibras y su difícil ejecución llevada a cabo por cirujanos urólogos experimentados ha hecho que solo sea posible encontrarlo en centros de referencia de prestigio a nivel nacional”, reconoce Gómez Pascual.

El equipo de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga ha operado la próstata mediante técnicas de láser desde el año 2009 (desde la apertura del centro), primero con otras modalidades de láser (como el Láser Verde XPS) y actualmente con el Láser Holmio (HoLEP) Lumenis Pulse 120 W, que es el más moderno y más avanzado tecnológicamente en su modalidad. En estos años, se han intervenido de próstata en el Hospital Quirónsalud Málaga unos 1.000 pacientes con éxito.