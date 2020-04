Los hospitales de Málaga empiezan su “normalización” con camas y circuitos específicos para el coronavirus

Nada será como antes. Al menos por un buen tiempo. Los hospitales han empezado esta semana su “normalización”. En realidad no es la vuelta a la normalidad. Es la desescalada para una nueva normalidad en la que las infraestructuras y el personal tendrá que repartirse entre los contagiados por el virus y los que están libres de él. Los centros deberán reservar habitaciones para los pacientes con coronavirus -que seguirán llegando- y mantener los circuitos creados contrarreloj para que estos enfermos no se mezclen con aquellos que no están infectados.

Sólo se permitirá un acompañante y las consultas, lo mismo que las colas de los usuarios que acuden a hacer trámites, deberán organizarse para que no haya aglomeraciones. El uso de mascarillas será generalizado tanto para trabajadores como para usuarios y acompañantes. Las teleconsultas tienen que potenciarse y la cirugía debe empezar a reactivarse; siguiendo siempre en toda actividad asistencial el criterio de priorizar los casos más graves.

En líneas generales ese es el Plan de Normalización trazado por la Consejería de Salud y Familias, aunque cada centro deberá adaptarlo a sus instalaciones y sus recursos. El desescalado contempla que se definan circuitos en UCI, Urgencias, hospitalización, consultas externas y pruebas diagnósticas. Esto de crear dos áreas diferenciadas fue puesto en marcha precisamente a raíz de la pandemia, de modo que tendrán que mantener ambos circuitos. Porque el virus ha llegado para quedarse.

En hospitalización, el Plan de Normalización prevé esa redistribución por alas o plantas de pacientes Covid y no Covid. Es decir que aunque los enfermeros contagiados de coronavirus hayan disminuido, debe haber un circuito específico para que no se mezclen con los demás. Los hospitales deben además “disponer de habitaciones por si ingresaran nuevos casos de Covid”. Esa es la nueva normalidad: luchar contra las listas de espera tradicionales, asegurando espacios específicos para los infectados de coronavirus a fin de que no peguen el patógeno a los demás enfermos. Es decir, la cohabitación -aunque en áreas bien diferenciadas- con el nuevo virus.

Recuperar espacios que fueron liberados para el Covid, potenciar las altas tempranas, retroceder en los servicios que fueron unificados para ganar sitio para atender a los infectados y valorar la capacidad estructural y de recursos humanos son otras de las directrices del Plan de la Consejería de Salud.

En el caso de UCI, quirófanos y unidades de Recuperación Postanestésica, que quedaron ocupados casi por completo por pacientes con Covid, la directriz es reordenar los espacios. En síntesis, establecer la nueva normalidad que se basa en tratar de volver a la anterior asistencia pero haciendo sitio para el coronavirus y su eventual repunte.

Empezar a aumentar la cirugía es uno de los objetivos del Plan de Normalización de Salud

En consultas externas se priorizan las oncológicas y preferentes –que no se suspendieron-, así como las primeras visitas al especialista. La instrucción es que se potencie el acto único de modo que las personas resuelvan su asistencia acudiendo sólo una vez y en la medida de lo posible, la telemedicina.

En Urgencias se mantendrá el triaje para separar a la entrada a aquellos enfermos con insuficiencia respiratoria aguda. Y, por supuesto, se mantienen los dos circuitos diferenciados.

Impulsar la colaboración entre los hospitales y la atención primaria, recuperar pruebas diagnósticas que quedaron aplazadas y reactivar la actividad quirúrgica son otros de los objetivos en esta desescalada asistencial. “Aumentar la cirugía con y sin ingreso hasta restablecer la actividad habitual”, marca la Consejería en su Plan de Normalización. También, prevé potenciar las especialidades con mayor demanda, como Oftalmología, Cirugía General y Digestiva y Traumatología. A todos los que se operen, así como las pruebas de preanestesia se le hará el test del coronavirus.

Entre las medidas generales, el Plan establece “limpieza exhaustiva”, el uso de mascarillas para trabajadores, usuarios y acompañantes, así como campañas para concienciar a los ciudadanos sobre las medidas de protección. A la vez se impulsará la humanización de la asistencia y se darán mensajes para que los pacientes sientan que los centros sanitarios son seguros.