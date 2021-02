Los hosteleros de Málaga no abrirán si la Junta no lo permite pero estudian una reclamación patrimonial

La Asociación Malagueña de Hosteleros, Mahos Málaga, no se plantea instar a sus asociados a una apertura de los establecimientos en aquellos municipios donde la Junta de Andalucía ha decretado el cierre debido al avance de la pandemia de COVID-19 pero sí continúan estudiando con despachos de abogados la presentación de una reclamación patrimonial ante la situación actual.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de Mahos Málaga, Javier Frutos, quien ha señalado que ahora mismo no valoran seguir los pasos del País Vasco y otros puntos del país como Castellón después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diera la razón a los hosteleros y permitiera la reapertura de estos negocios en municipios vascos en la denominada 'zona roja', es decir, en lugares con más de 500 casos de incidencia acumulada.

Frutos ha recordado que esa misma demanda se interpuso desde Andalucía "y no se admitieron esas medidas cautelares" por lo que no valoran la apertura tras el auto de los tribunales vascos. No obstante, el hostelero malagueño sí ha admitido que ven en dicha resolución "un hilo de esperanza en el sentido de la reclamación indemnizatoria de no haber podido abrir".

En Andalucía, en estos momentos, el cierre de la hostelería y los comercios no esenciales está decretado para aquellos municipios donde se superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Según Frutos, si se abriera, "estaríamos incumpliendo la ley y somos lo suficientemente responsables para no hacerlo".

Así, ha añadido que precisamente este miércoles se celebran tres seminarios web con varios despachos jurídicos para avanzar en la reclamación patrimonial por las distintas restricciones que vienen sufriendo desde el primer estado de alarma: "Esto lo ponemos al servicio de los hosteleros que quieran verlo".

También, este viernes, se prevé una pegada de carteles como medida de protesta por la situación que está viviendo la hostelería: "Nos están ahogando, nos están cerrando y llevamos casi un año ya". De hecho, ha recordado Frutos que entre el 25 y el 30 por ciento de los bares y restaurantes no abrirán cuando la pandemia pase.

En este punto, ha recordado que cuando se inició la pandemia había 18.000 empresas de hostelería y casi 90.000 trabajadores lineales al año, con puntas que hacían superar los 100.000. Además, ha agregado el presidente de Mahos, en 2020 el 70 por ciento de la destrucción de empleo "ha venido de la hostelería", un hecho que pone en el foco lo que es y supone este sector para la economía.

"Estamos pasándolo muy mal, necesitamos medidas urgentes y responsabilidad. A día de hoy las medidas han sido sólo cerrar y no tenemos ningún informe pericial que acredite que en la hostelería somos los culpables del contagio", ha defendido, y ha puesto como ejemplo ciudades como Madrid o Barcelona con medidas más flexibles para este sector.

Vacunación

También ha incidido en la responsabilidad del sector y en que si se les dijera que tenían que cerrar "un mes o más si hiciera falta porque el proceso de vacunación contra la COVID se agilizaría, lo haríamos", sabiendo que tras ese periodo la apertura sería en condiciones de más normalidad y seguridad para trabajadores y clientes.

"Es frustrante estar cerrado, no tener actividad económica y la vida sigue igual, y peor", ha apostillado, al tiempo que ha añadido que pidieron que la hostelería fuera uno de los primeros en esa vacunación, "después de los esenciales y todas las personas de riesgo, porque están de cara al público y sería una forma de reactivar la economía y el turismo". En este sentido, ha remarcado que el 75 por ciento de los empleos los genera la hostelería.