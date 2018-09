Los hoteleros apoyan que la Costa del Sol tenga un expositor propio en la WTM

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) defendió ayer la decisión de Turismo Costa del Sol de tener un expositor propio en la World Travel Market que se celebrará en Londres a principios de noviembre. "Durante los últimos 30 años, la industria turística malagueña al completo, formada entre otros por hoteles, restaurantes, chiringuitos, agencias de viajes, golf, camping y ocio, lleva realizando una petición común: aumentar el espacio de exposición con el que cuenta la Costa del Sol en las diferentes ferias de turismo", aseguró la patronal hotelera en un comunicado.

La Costa del Sol representa el 40% de las pernoctaciones hoteleras andaluzas y los profesionales de esta provincia creen que debe tener un mayor protagonismo en las ferias internacionales. Desde hace unos años, la política de la Consejería de Turismo y Deporte es que todas las provincias andaluzas tengan el mismo espacio expositor para que se repartan los flujos de turistas por todo el territorio andaluz durante todo el año. En la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Andalucía tiene un pabellón entero y todas las provincias tienen una alta visibilidad. En la WTM de Londres y la ITB de Berlín el espacio es más reducido para todos y se circunscribe a pequeños expositores donde se acumulan los folletos de todos los municipios de cada provincia. Los empresarios de la Costa del Sol lo ven insuficiente y así se lo denunciaron a Elías Bendodo, presidente de Turismo Costa del Sol, quien defendió el pasado mes de junio en un foro organizado por este diario que Málaga debería tener más protagonismo. Acto seguido los empresarios le apoyaron.

Aehcos indicó ayer que "los empresarios consideran que Turismo Costa del Sol no rompe la unidad de acción de la promoción turística pues mantiene su stand idéntico al de los otros siete patronatos de turismo dentro del stand de Andalucía" y argumentó que "en el stand de Andalucía no hay suficiente espacio para atender todas las peticiones de empresarios de la Costa del Sol que quieren participar y contar con espacios para trabajo, motivo que ha llevado a incorporar un nuevo stand como espacio de trabajo". Cabe señalar que, aunque es cierto que en Londres el espacio es más reducido, las mesas destinadas a reuniones no suelen estar completamente ocupadas y que en este tipo de ferias no se genera apenas negocio, sino que sirve para cerrar acuerdos o mantener contactos iniciados previamente. Hay empresarios locales que van por libre e incluso montan sus propios expositores en otros pabellones y también suele ser un escaparate para políticos, de todos los partidos.

"Nosotros entenderíamos perfectamente que en una feria de aceites, Jaén debería tener más presencia que el resto, pero en el caso turístico debe ser a Málaga a la que le corresponda más espacio", afirmó Luis Callejón, presidente de Aehcos.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, criticó el lunes que Turismo Costa del Sol vaya a llevar un expositor propio, al margen del que ya le ofrece la Junta de Andalucía, porque consideró que se trata de un "despilfarro" y que Málaga se iba a "aislar" del reto de provincias andaluzas.