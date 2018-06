Los hoteleros piden a la Junta más inversión en promoción para Málaga

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, exige a la Consejería de Turismo que destine más dinero en promoción turística a la Costa del Sol porque representa la mitad del negocio turístico andaluz, mientras que en estos momentos la Junta divide sus recursos a partes iguales entre todas las provincias andaluzas, independientemente de su peso turístico. Callejón se suma así a la reclamación realizada por el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, el pasado jueves en un foro organizado por este periódico en el que, además de la crítica, señalaba que los empresarios malagueños se estaban quejando por esa política.

"Si hay una marca que ha lanzado al resto de Andalucía es la Costa del Sol y es obvio que hay que mantener esa marca para que siga creciendo y aportando más al resto de la comunidad. Representamos el 47% de la oferta turística de Andalucía y nos tratan igual que a otros que representan un 5%", asegura Callejón, que destaca que "tenemos un problema porque para seguir teniendo una marca potente hay que invertir en ella".

Málaga tiene el 47% de la oferta turística de la región y el mismo espacio que otras zonas

El presidente de los hoteleros malagueños subraya que "no me parece lógica la postura de la Junta y está habiendo un error". "Es como si tengo dos hijos y a uno le encanta el fútbol y a otro la música y a los dos les regalamos un balón y un violín. Es tirar el dinero porque uno va a tirar el balón y el otro va a tirar el violín", ejemplifica Callejón, quien señala que "si defendemos la igualdad hagamos igualdad en base a lo que nos dedicamos. Si somos más potentes en turismo debemos recibir más en turismo y menos en otras cosas en las que seamos menos importantes porque si no se cargan lo que realmente funciona".

Callejón asegura que le comunicaron "hace tiempo" al consejero, Francisco Javier Fernández, el malestar de los empresarios de la Costa del Sol por este hecho "y nos dijo que tenía que ser igual para todas las provincias". Además de la inversión como tal, los empresarios critican que en las grandes ferias turísticas internacionales como la World Travel Market de Londres o la ITB de Berlín, el espacio de los expositores es exactamente el mismo para todas las provincias andaluzas y el de Málaga se queda pequeño porque la demanda es muy superior al del resto de provincias. "No tenemos espacio suficiente. La mayoría de las empresas que viajan a estas ferias son de Málaga y no podemos estar cogiendo las mesas de reuniones de otras provincias. Solo hay que mirar los pabellones y ver que el único que está siempre a tope es el de Málaga", añade el presidente de Aehcos.

Javier Frutos, presidente de la patronal hostelera Mahos, va en la misma línea. "La Costa del Sol y Málaga capital están creciendo mucho y la inversión en esta provincia debería ser mayor. Para Málaga el turismo es primordial, como lo puede ser el aceite para Jaén o los invernaderos para Almería", comenta. "Con todo el respeto al resto de las provincias, pero si el peso de la Costa del Sol en el mercado británico representa más del 70% del andaluz, no tiene ningún sentido que tengamos el mismo espacio y el mismo esfuerzo inversor que otras provincias", dijo el jueves Bendodo en referencia, por ejemplo, a la promoción en la WTM londinense. Este diario se ha puesto en contacto con fuentes de la Consejería de Turismo pero han preferido no hacer valoraciones sobre este asunto.