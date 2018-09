Los hoteleros apuestan por la calidad para mantener el liderazgo

En un escenario en el que la Organización Mundial del Turismo (OMT) vaticina la llegada de 109 millones de turistas a España para el año 2025, ¿qué estrategias debe seguir el sector hotelero? ¿Será posible seguir atrayendo a más turistas compitiendo con destinos en alza y emergentes? Esta es la pregunta que lanzó ayer el director general de Les Roches Marbella, Carlos Díez de la Lastra, a los principales empresarios y directivos del sector en la Costa del Sol que participaron ayer en el Gran Debate Hotelero. Conscientes de los desafíos a los que se enfrenta la marca turística de la Costa del Sol, los hoteleros apuestan por la calidad, la excelencia y la profesionalidad de los servicios como claves para mantener el liderazgo del turismo. Al mismo tiempo, vaticinan años de crecimiento en la llegada de turistas frente al descenso producido este año en las pernoctaciones y en los ingresos de los hoteles y que achacan, en parte, a la irrupción de los pisos turísticos. "Lo importante no es solo el número de visitantes sino qué tipo de visitantes queremos", expuso el director general de Los Monteros, Fernando Al-Farkh, quien agregó que "un crecimiento desmedido de las viviendas turísticas acarreará problemas de saturación que afectará al destino".

Para el director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, este "es uno de los destinos más innovadores, sostenibles y cosmopolitas de Europa gracias al trabajo de los empresarios, profesionales e instituciones públicas de la industria turística que han sabido adelantarse a las exigencias del nuevo perfil del turista: más fragmentado, en búsqueda continua de experiencias, más exigente con el entorno y conectado las 24 horas al día". Sin embargo, advierte de la necesidad de planificar el crecimiento exponencial de visitantes para evitar la saturación del destino. "Si el destino no es capaz de reinventarse, en un plazo de cinco años, es posible que surja una situación en la que no sea posible contar con las infraestructuras necesarias", señaló, haciendo referencia a materias como las carreteras o la seguridad. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, destacó que "llevamos más de 200 millones de euros invertidos en la flota hotelera en los últimos tres años, adaptándonos a las peticiones de nuestros clientes, pero solos no podemos trabajar. Los clientes salen de los hoteles y si nuestro entorno no está adecentado y con las infraestructuras necesarias por mucho que invirtamos al final perderemos a esos clientes". "La administración tiene que empezar a trabajar, tenemos en verano todas las carreteras saturadas, seguimos teniendo la misma falta de ocio para nuestros clientes, no tenemos un parque de atracciones para los niños, no tenemos casinos de gran calidad...", agregó.

También se debatió acerca de la irrupción de los pisos turísticos. "El debate hotelero ya no es tanto hotelero. Booking vende más camas de apartamentos en Marbella que los hoteles porque nos hemos renovado, pero no hemos crecido", indicó el director general de Fuerte Hoteles, José Luque. "La oferta paralela de las viviendas de fines turísticos han doblado en camas a los hoteles, sentenció Callejón, quien demanda "igualdad" en las normas

Durante la jornada celebrada ayer también se debatió acerca del turismo de experiencias: el hotel como punto de partida para ofrecer una experiencia única y diferenciarse para fidelizar.