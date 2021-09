Incendio en Sierra Bermeja: El alcalde de Genalguacil insiste en que “la UME tendría que estar ya aquí”

El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha insistido en la tarde de este viernes en la necesidad de desplegar más medios y de que intervenga la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio ante la situación que está generando el incendio de Sierra Bermeja, que continúa activo en la zona.

El regidor ha destacado que “la situación está muy mal” porque “el problema es que no ha habido suficientes medios”, pese a que se ha decretado el levantamiento del confinamiento en las poblaciones de Genalguacil y Jubrique a las 21:00 horas.

El primer edil ha asegurado que “la nube se ha acumulado porque faltaban más medios, lo estamos diciendo desde el principio. No hay suficientes medios en la zona”, ha subrayado en relación al riesgo de explosión del pirocúmulo generado hoy en la zona, un embolsamiento de aire caliente que recibe aportes del suelo. Ante “mejorar las condiciones en la zona" y que "ha comenzado a disiparse", la dirección operativa del Plan Infoca ha decidido levantar el confinamiento, según han infromado del 112.

“Había focos que eran peligrosos y no había suficientes aviones ni personal para atender”, ha denunciado Herrera, quien ha alertado de que “el fuego sigue avanzando a una velocidad de vértigo”.

El alcalde, que ha asistido esta tarde a la reunión celebrada en el puesto de mando con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que “no se puede insistir en que hay suficientes medios cuando realmente no se está apagando el fuego, esto es matemática pura”. Además, ha lamentado que “por alguna razón que desconozco, no está aquí la UME y no hay más medios”.

Así, Herrera se aferra a que “todo salga bien mañana, que la cosas mejore, pero si no hay medios, poco se va a hacer porque esto está ya fuera de control y es horrendo”, ha enfatizado.

A nivel personal, ha asegurado que está viviendo la situación con “desesperación” porque “la UME tendría que estar ya aquí, y aunque insisten en que hay suficientes medios, no hay suficientes medios porque se está propagando a la velocidad que se está propagando”.