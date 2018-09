Al instituto con el casco

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato comenzaron ayer las clases, un inicio en el que Teatinos y Torre de Benagalbón estuvieron en el punto de mira debido a la polémica construcción de sus aulas prefabricadas, donde los estudiantes de estos centros recibirán las clases durante este año.

"Llevamos desde cuarto de primera en casetas prefabricadas. Nos tocó en el CEIP Josefina Aldecoa y nos parece muy fuerte que llevemos cuatro años luchando por un instituto nuevo y que todavía no esté construido. Estamos hartos de estar en cuatro paredes de metal", denunciaba ayer María Sánchez, una alumna de tercero de ESO de Torre de Benagalbón que ayer junto a un grupo de compañeros y de padres y madres acudieron con casco a las 9:00 a la parcela donde se han instalado las caracolas para protestar por la situación. "Además por la experiencia que hemos tenido, supone no podernos ni siquiera movernos de clase. Nos tenemos que quedar esperando que cambie el profesor. El patio es tan pequeño que no podemos jugar ni siquiera con un balón", añadió.

Pero el problema se agrava, como expuso Marcia Tejó, otra alumna de tercero, cuando las prefabricadas están instaladas junto a la obra donde se está construyendo el instituto. "No está bien que estemos estudiando junto a una obra con todo el ruido y el polvo que se levanta. No creo que sea el mejor lugar para que podamos estudiar como merecemos. Esto no es un instituto normal", se quejó esta joven que como otros compañeros acudió al centro con un caso. "Estamos muy cansados ya de prefabricadas y de luchar sin que haya avances. Llevamos desde quinto de Primaria y creíamos que cuando entrásemos en Secundaria tendríamos instituto pero estamos en tercero y sigue sin estar hecho", añadió otra chica. "Ya no protestamos por nosotras sino por los demás niños que puedan seguir estudiando en condiciones", apostilló. Desde primera hora de la mañana, operarios estuvieron metiendo el mobiliario en las aulas. Finalmente los niños entraron sobre las doce y media de la mañana: no había baños ni aire acondicionado para combatir el calor de las uralitas, entre otras deficiencias.

Es por ello que algunos padres han decidido que en esas condiciones no llevarán a sus hijos a clases.

Por su parte el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria sigue esperando que resuelvan algunas de esas deficiencias para darle la licencia de utilización, ya que según fuentes municipales, "los niños están actualmente dentro de una obra" al carecer de permiso de uso. De continuar así, podrían abrir un expediente a la Junta de Andalucía por una infracción grave, aseguraron.

En el caso de Teatinos, sus 180 alumnos iniciaron el curso sin instituto ni prefabricadas, sino en salas acondicionadas en la Residencia Andalucía, donde se impartirán las clases, al menos, durante la primera semana de curso ante la demora de la Consejería de Educación en la construcción de las aulas situadas en barracones de la Universidad Laboral. La falta de planificación de la Junta de Andalucía para la solicitud de los permisos de obras para instalar las prefabricadas -un trámite que no se llevó a cabo hasta el pasado 17 de agosto a pesar de que desde abril ya se sabía que este curso las clases se impartirían en aulas prefabricadas- era motivo de conversación de los cientos de padres y familiares de los estudiantes que ayer acudieron a la Universidad Laboral, donde mantuvieron una reunión con el director del centro, Juan Jesús Larrubia, en la que detalló que "probablemente" las aulas prefabricadas estén listas para el comienzo de la próxima semana.

Sin embargo, en la zona de obras el trabajo se acumula. A media mañana tres operarios trabajaban en la construcción de los cimientos sobre los que se colocarán las aulas prefabricadas, los cuales no prevén que estén finalizados hasta finales de esta semana o comienzos de la próxima. A ello hay que sumar el traslado de los módulos hasta el lugar y su posterior colocación, una tarea que corresponde a otra empresa, según pudo conocer este periódico.

Desde Educación confían en que las obras estén finalizadas para el lunes 24, aunque algunos padres como Daniel Flores aseguraron que "ya no nos creemos nada", a lo que apostillaron que esta manera de comenzar el curso "no es lo ideal" para los estudiantes.

Además de Secundaria y Bachillerato, ayer comenzaron las clases los alumnos de Educación de personas adultas, idiomas y enseñanzas musicales, así como de Formación Profesional, lo que supone un total de 163.000 estudiantes entre los 363 centros educativos de la provincia de Málaga. Una de las novedades de este curso se trata del aumento del personal docente para estos niveles educativos, con lo que se alcanzará la cifra de 22.262 profesionales.

Asimismo, según señaló la delegada de Educación, Patricia Alba, este año la Junta apostará por la FP dual, dado que para "este curso 2018/2019 se han aprobado un total de 74 ciclos en la modalidad dual, de 45 titulaciones distintas, en 30 centros educativos de la provincia de Málaga".